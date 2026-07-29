Sánchez apela a la presunción de inocencia del exdirector de la Guardia Civil imputado: "Veremos en qué deriva"

El contexto El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado al exdirector general de la Guardia Civil Leonardo Marcos en la causa en la que investiga las cloacas del PSOE.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la presunción de inocencia del exdirector de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, imputado en el caso Leire, que investiga una presunta trama para desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno. Tras reunirse con el rey Felipe VI, Sánchez comentó sobre la imputación de Marcos por el juez Pedraz, quien ha respondido a la petición de la acusación popular coordinada por el PP. Pedraz ha citado también como testigo al fiscal jefe de Badajoz y ha solicitado documentación a la Fiscalía relacionada con la denuncia contra Leire Díez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado a la presunción de inocencia del exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos, imputado en el caso Leire en el que se investiga a una presunta trama que supuestamente buscaba desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

En una comparecencia ante los medios tras mantener un despacho con el rey Felipe VI en el Palacio de la Almudaina de Palma, Sánchez ha sido preguntado por la decisión del juez Pedraz, que ha citado como imputado el 10 de septiembre a Marcos. "Veremos en qué deriva toda esta causa", ha respondido.

Pedraz ha atendido una de las recientes peticiones que le formuló la acusación popular que coordina el PP, que solicitó imputar al antecesor de la actual directora, Mercedes González, también investigada, argumentando que los hechos investigados "responden a una actuación coordinada por la cúpula de la Guardia Civil".

En una providencia a la que ha tenido acceso laSexta, el magistrado también cita a declarar como testigo, a las 10:30 horas del mismo día, a José Luis Alonso Tejuca, fiscal jefe de Badajoz.

En la misma resolución, el instructor acuerda librar oficio a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Provincial de Badajoz para que remitan al juzgado diversa documentación relacionada con el expediente relativo a la denuncia presentada contra Leire Díez.

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