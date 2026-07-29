El hallazgo "fantástico" que podría arrojar luz sobre la fuga de Antonio Anglés tras más de 30 años

La investigación sobre el crimen de Alcàsser sigue generando nuevas incógnitas más de tres décadas después. Un documental emitido por laSexta reveló la existencia de varios indicios en Irlanda que podrían arrojar luz sobre el paradero de Antonio Anglés.

Más de 30 años después del asesinato de las niñas de Alcàsser, uno de los casos criminales que más impacto ha tenido en España, el paradero de Antonio Anglés continúa siendo un misterio. Esa búsqueda fue el eje de Anglés: historia de una fuga, la docuserie que laSexta estrenó en 2023 y que ahora vuelve a emitir.

Durante el desarrollo del documental, Genar Martí y Jorge Saucedo, los dos periodistas que llevan años investigando este asunto, viajaron hasta Irlanda para reunirse con Barry Cummins, un colega de profesión especializado en personas desaparecidas que les dio a conocer una información inédita. Según explicó, en la base de datos con la que trabaja existe una muestra de sangre sin identificar que podría corresponder al fugitivo.

"Está sin identificar, es de 1993 y pertenece a un hombre que se ahogó en el sur de Dublín, esa zona que se ve desde lejos", relató Cummins mientras acompañaba a los periodistas hasta la playa donde apareció el cadáver.

En aquel momento apenas existían datos sobre la identidad del fallecido, ya que no se disponía de información sobre su edad, estatura o etnia. Sin embargo, el periodista destacó que los avances científicos han permitido obtener un perfil genético a partir de aquella muestra. "Gracias a los avances científicos, hoy se ha podido generar un perfil de ADN a partir de ella. Y eso es fantástico", afirmó.

Pese a ello, Cummins reconocía que ese perfil genético todavía no había sido comparado con el ADN de Antonio Anglés ni con el de ninguno de sus familiares, un paso que podría ayudar a confirmar o descartar cualquier relación con el caso.

Además, el periodista aseguraba que existen otros dos cuerpos sin identificar enterrados en el cementerio de Glasnevin, en Dublín, cuyas características serían compatibles con la descripción física de Antonio Anglés, una circunstancia que, a su juicio, justificaría seguir investigando estas pistas.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a la docuserie Anglés: historia de una fuga, que laSexta vuelve a emitir esta noche.

* Vuelve a ver 'Anglés: historia de una fuga' en atresplayer.com.

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