Julio Martínez, Zapatero y su papel en Análisis Relevante: versiones contradictorias y un relato que no encaja

Los detalles El expresidente negó estar al corriente de las actividades de la consultora, pero su "amigo" ha asegurado que formó parte desde el principio, desde su creación.

Julio Martínez y los directivos de Plus Ultra han ofrecido su colaboración al juez, contradiciendo las declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero, quien negó conocer las actividades de la consultora Análisis Relevante y desvinculó del rescate de Plus Ultra. Zapatero ha mantenido que trabajaba para Julio Martínez como consultor, sin ser socio. Sin embargo, Martínez asegura que Zapatero formó parte de Análisis Relevante desde su inicio y que tomaba decisiones en la empresa. Además, los directivos de Plus Ultra afirman que Zapatero mostró interés en cobrar por gestionar el rescate, algo que el expresidente niega conocer. Esta versión choca con la de su supuesto amigo Martínez.

Julio Martínez y los directivos de Plus Ultra se han ofrecido a colaborar con el juez. Sin embargo, lo que están dispuestos a revelar contradice la versión del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien negó estar al corriente de las actividades de la consultora Análisis Relevante y se desvinculó del rescate de Plus Ultra.

Zapatero lo ha dicho en varias ocasiones. "Julio Martínez es amigo mío", afirmó en marzo de este mismo año. Amigos, que no socios, y, en todo caso, el expresidente ha defendido que trabajaba para Julio Martínez.

"Una persona a la que he prestado servicios profesionales de mi trabajo como consultor para la constructora Análisis Relevante", aseguró ese mismo mes, aunque días antes. E insistió: "Es cierto que yo trabajaba para Análisis Relevante, es cierto que yo percibí unas cantidades".

Pero ahora Julio Martínez ha asegurado que Zapatero formó parte de Análisis Relevante desde el principio, desde su creación, aunque el expresidente afirmaba lo contrario. "Cuando se consolida el proyecto, cuando se registra o se acuerda por los socios, yo es cuando digo 'sí, estoy dispuesto a participar'", como consultor, afirmó.

Negó, además, conocer los detalles de la actividad de la empresa: "Pero el detalle de la relación con cada cliente, el detalle de quiénes eran o no, no lo tenía. No lo tenía porque, además, como no he tenido nunca acceso ni porque no formo parte de la sociedad ni de las cuentas de Análisis Relevante".

Ahora, Julio Martínez ha trasladado el juez que era Zapatero el que decidía todo en la empresa. "Nunca me pidió absolutamente nada extraño o irregular", defendía el exmandatario hace cuatro meses.

De lo que también se desmarcó fue del rescate de Plus Ultra: "No he tenido una relación con Plus Ultra, nunca he estado reunido con Plus Ultra, no he viajado nunca en Plus Ultra". Pero este lunes sus directivos han confirmado que no solo Julio Martínez, también Zapatero se interesó en cobrar para hacer esta gestión.

Un rescate que quedó plasmado por escrito, según ha confirmado este lunes Plus Ultra. Mientras, el expresidente aseguró desconocer el acuerdo: "Absolutamente ni idea de ese documento ni de ese compromiso, nunca". Una versión que ahora choca con su supuesto amigo Julio Martínez.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido