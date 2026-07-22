El juez pide investigar una veintena de cuentas bancarias de Santos Cerdán y su familia

Los detalles El magistrado ha accedido a la petición de la UCO al considerar que la familia del exdirigente socialista se habría beneficiado de fondos de Servinabar.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha solicitado a seis bancos información sobre cuentas y productos financieros del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y su familia, sospechando que se beneficiaron de fondos de la empresa Servinabar. La investigación, parte del caso Koldo, se basa en un informe de la UCO que detectó beneficios irregulares de 323.178 euros entre 2015 y 2024. El juez busca esclarecer la situación patrimonial de Cerdán y su entorno. Se han identificado ingresos no declarados y posibles delitos de pertenencia a organización criminal y contra la administración pública. Además, se señala que el 87,04% de los ingresos de Servinabar provienen de Acciona, y se presume que Cerdán y su familia se beneficiaron de bienes y servicios de la empresa.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha ordenado a seis entidades bancarias información de diversas cuentas y productos financieros del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y de varios familiares (su mujer, su hija, su hermana y su cuñado) al considerar que también se habrían beneficiado de fondos de la empresa Servinabar.

El magistrado que investiga el denominado caso Koldo accede en un auto, al que ha tenido acceso laSexta, a la petición de la UCO, apoyada por la Fiscalía Anticorrupción.

En total, ha pedido la información de 19 cuentas bancarias y que se identifiquen las cajas de seguridad que tengan contratadas las personas físicas o jurídicas que figuren como titulares o autorizados de cada uno de los productos investigados.

También, todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado al SEPBLAC sobre las cuentas bancarias analizadas y los movimientos realizados en las cuentas desde el 1 de enero de 2014 hasta ahora.

Moreno adopta esta diligencia días después de recibir el informe patrimonial elaborado por la UCO, que detectó que Cerdán y su familia obtuvieron 323.178 euros de "beneficios" presuntamente irregulares y que alcanzaron "sus máximos" entre 2019 y 2023, "periodo que aglutina la denominada etapa ministerial de José Luis Ábalos" y en la que él le reemplazó como secretario de Organización del PSOE.

Este informe, según explicó el fiscal para apoyar la medida, se elaboró teniendo en cuenta los productos financieros de Cerdán, de modo que, ante la "estrecha relación con personas de su entorno familiar", Anticorrupción vio necesario ampliar la información a su familia.

Todo ello con el objetivo de "determinar de la forma más exacta posible la situación económico-patrimonial de Santos Cerdán y su entorno", para conocer su "patrimonio tanto de derecho (nominal), como de hecho (atribuible), así como la realización de un estudio del origen de sus ingresos y el destino de sus gastos".

Por ello, el juez ha ordenado a las entidades bancarias BBVA, Caixabank, Santander, Cajasur Sociedad Cooperativa de Crédito, Caja Rural de Navarra y Sociedad Cooperativa de Crédito que aporten información.

Hay "claros indicios"

El juez subraya que en este caso no existe "una mera sospecha", sino que hay "constancia y evidencia de claros indicios objetivados de la participación de las personas investigadas en la comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal" y otros contra la administración pública.

Recuerda el magistrado que el informe patrimonial aportó indicios de una "posible fuente de ingresos no declarada por Santos Cerdán" y apuntó a ingresos en efectivo del exasesor ministerial Koldo García y su expareja.

También otros ingresos "de origen aparentemente desconocido entre 2014 y 2017" por 18.261,56 euros o una reducción de gastos con tarjeta a partir de 2019, cuando Ábalos estaba al frente del Ministerio de Transportes y se adjudicaron expedientes de contratación a Acciona que están siendo investigados.

El juez menciona además liquidaciones de gastos declaradas por el PSOE y el Congreso por cantidades superiores a las disposiciones de efectivo y los gastos observados en cuentas de Cerdán, o que el 87,04% de los ingresos de la empresa Servinabar provienen de Acciona o proyectos vinculados a esta.

Y añade que tanto Cerdán como personas de su entorno familiar habrían sido beneficiarios de bienes y servicios soportados por esta empresa, de forma directa o indirecta, como las nóminas de la mujer y la hermana de Santos Cerdán.

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