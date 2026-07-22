Morant compara a Feijóo con Hitler y el PP le acusa de cruzar "una línea inaceptable"

¿Qué están diciendo? El PP exige a la ministra que rectifique y pida perdón por ese comentario, mientras que Borja Sémper le reclama "algo de respeto a la inteligencia".

La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha enfadado este miércoles al Partido Popular tras unas polémicas declaraciones en las que ha comparado a Alberto Núñez Feijóo con Hitler. Unos comentarios con los que, para los 'populares', ha traspasado "una línea inaceptable".

"Feijóo está dibujando una coalición que se parece cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler", ha afirmado Morant. La socialista se ha pronunciado así durante una entrevista en TVE, en la que ha criticado que el PP asuma postulados de Vox.

Durante la entrevista, Morant ha advertido de los riesgos de determinados discursos políticos que distinguen a los ciudadanos en función de su procedencia y ha censurado mensajes de exclusión.

"Cuando el gobierno tiene capacidad de hacer leyes que son racistas y que persiguen a los ciudadanos y que les señalan, puedes acabar en lo que fue el gobierno de Hitler, que tuvo mucha afección en la ciudadanía", ha avisado la ministra al respecto de la estrategia del PP por sus acuerdos con Vox en los que incluyen la prioridad nacional.

El PP condena las declaraciones

La reacción del PP no se ha hecho esperar y ha asegurado en sus redes sociales que "quien compara a un adversario político con Hitler, cruza una línea inaceptable".

En una publicación en X, el partido ha reclamado a Morant que rectifique y "pida perdón por unas declaraciones que solo alimentan la crispación y ofenden a cualquier demócrata".

Por su parte, Borja Sémper, portavoz del PP, también ha reprochado los comentarios de la ministra y le ha exigido "algo de nivel".

"Sé que asistimos a los estertores y la evidencia de una descomposición, y busca desviar la atención. Pero insisto en que a una ministra se le puede exigir algo de nivel, crítica razonada, algo de respeto a la inteligencia. Que no convoque a esto. Hitler ni más ni menos", ha expresado en X.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido