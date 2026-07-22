'Quique Bolsitas', el profesor que le ha declarado la guerra a la basura en la naturaleza: "A veces recogemos dramas"

Quique Herrero, profesor de Educación Física, lleva cinco años recorriendo España recogiendo basura en una incitativa que busca concienciar sobre la importancia de pasar a la acción en la limpieza de los entornos naturales.

Quique Herrero, también conocido como 'Quique Bolsitas', es un profesor de Educación Física que ha declarado la guerra a lo que llama la "basuraleza", un reto con el que pretende poner al descubierto el incivismo y la irresponsabilidad de muchos.

Quique está recorriendo España recogiendo kilos y kilos de basura abandonada en plena naturaleza. Sus vídeos ya acumulan miles de visualizaciones y cada vez son más los voluntarios que se están uniendo a su iniciativa. Bolsa a bolsa, ya ha recogido más de 200 toneladas de desperdicios.

Con esta iniciativa, explica Quique, busca "pasar de la protesta a la acción": "Basta ya de señalar el incivismo, a la administración que no llega y es momento de sumar y arrimar el hombro", afirma este hombre, que lo aborda todo con "buen humor y mucho cariño".

"Vivas en Tudela, en Isla Cristina o Pamplona, el mundo es de todos, tenemos la libertad de movernos por él y de comprar cosas que vienen de muchos sitios, pues también tenemos el compromiso de cuidarlo", afirma este hombre, que lleva ya cinco años llegando bolsas de basura.

Todo surge al tomar conciencia de las islas de plástico, momento en el que sintió la responsabilidad de hacer algo y pasar de correr y hacer bici a practicar el 'plogging', que consta de combinar el ejercicio al aire libre con la recogida de basura.

En este tiempo se ha encontrado de todo, desde un frigorífico en la playa a una farola en la costa, pasando por enseres de pesca, agricultura o mucha ropa y chalecos salvavidas en Tarifa: "A veces recogemos dramas", afirma Quique, que defiende la importancia de cuidar los océanos en un planeta Tierra que "debería llamarse Agua".

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