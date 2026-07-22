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Caso Plus Ultra

Narbona resta credibilidad a las acusaciones de Julio Martínez contra Zapatero: "No hay que dar por bueno lo que diga cualquier imputado"

¿Qué ha dicho? La presidenta del PSOE ha asegurado en el Senado que el expresidente del Gobierno "merece un enorme respeto y esa presunción de inocencia que vale para todos" y ha pedido que 'Julito' aporte "alguna prueba" sobre sus acusaciones.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 22 de julio de 2026, en Madrid (España).
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La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha comparecido este miércoles en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. En su declaración en la Cámara Alta, la dirigente socialista ha restado credibilidad a la versión ofrecida por Julio Martínez, hasta ahora amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, en la Audiencia Nacional, en la que aseguró que el expresidente cobró 535.000 euros por mediar en el rescate de Plus Ultra.

Narbona ha cuestionado la credibilidad de Martínez, que este martes apostó por seguir la 'estrategia Aldama' y declarar contra Zapatero para intentar evitar la entrada en prisión a cambio de aportar información a la investigación.

"No hay que apresurarse a dar por bueno cualquier cosa que diga cualquier imputado en una causa", ha afirmado Narbona al ser preguntada al respecto por el senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo. Además, ha reclamado al directivo de Plus Ultra que demuestre la veracidad de sus acusaciones contra el exlíder socialista: "Las declaraciones de Julio Martínez tienen que tener alguna prueba detrás".

En su declaración, la presidenta del PSOE ha defendido el "enorme legado" de Zapatero y sus dos gobierno, del primero de los cuales (2004-2008) formó parte como ministra de Medio Ambiente: "Estamos hablando de alguien que merece un enorme respeto y esa presunción de inocencia que vale para todos".

Del mismo modo, Narbona ha reiterado que, a pesar de mostrar apoyo público incondicional a Zapatero, el PSOE está comprometido con la transparencia y el buen funcionamiento de las instituciones. "Nuestra tolerancia con la corrupción es cero", ha concluido Narbona.

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