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En Las Tablas

Resuelto el crimen del gas pimienta: un marido celoso que se suicidó tras asesinar a puñaladas al supuesto amante de su mujer

Los detalles El autor del crimen estaba convencido de que su mujer, con quien estaba en trámites de separación, mantenía una relación con la víctima. Acudió a su vivienda, le roció con el spray y luego le apuñaló 13 veces.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional. Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.Europa Press
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La Policía Nacional ha logrado resolver el asesinato de Facundo, un ingeniero argentino de 37 años al que hallaron apuñalado el pasado 14 de julio en su casa del barrio de Las Tablas, en Madrid.

Según han podido confirmar a laSexta, al autor del crimen le identificaron los agentes en las 24 horas posteriores. Al descubrir dónde residía, acudieron al municipio para identificarle y detenerle. Sin embargo, al llegar allí descubrieron que había muerto.

Al parecer, según ha publicado elPeriódico.com, tras cometer el asesinato el hombre condujo unos 100 kilómetros hasta La Adrada, un pueblo de Ávila donde ese día estaba su mujer. Tras pasar unas horas con ella, se fue de la casa y se suicidó tirándose por un barranco.

La investigación del Grupo V de Homicidios ha revelado que se trataba de una persona que estaba convencida de que su mujer mantenía una relación con la víctima. De esta forma, según desvela el citado medio, se acabó obsesionando con la idea de la infidelidad y decidió averiguar dónde vivía el ingeniero para acudir a su casa con un spray de gas pimienta y un cuchillo de cocina.

Cuando la víctima le abrió la puerta, le roció con el spray y luego le apuñaló 13 veces con el cuchillo, que dejó olvidado junto al cadáver, lo que permitió a los agentes tener sus huellas.

Tras el crimen, el hombre, que llevaba puestas una gorra y unas gafas de sol, salió huyendo de la zona conduciendo un coche rojo. Fueron los vecinos los que, poco después, detectaron un fuerte olor a gas y llamaron al servicio de emergencias.

Según han detallado en dicho medio, la mujer conoció a Facundo porque ambos acudían al mismo gimnasio, ubicado en la urbanización de Las Tablas. El autor del crimen y su pareja se econtraban en trámites de separación a petición de ella.

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