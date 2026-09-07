Ahora

Causa Begoña Gómez

El juez Peinado convoca a Begoña Gómez este martes a una "audiencia preliminar" antes de abrir juicio oral

El contexto El magistrado toma esta decisión después de que la defensa de Begoña Gómez presentara el pasado viernes su escrito de defensa.

Imagend e Begoña Gómez
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El juez Juan Carlos Peinado ha convocado, este martes a las 18.00 de la tarde, la audiencia preliminar a la apertura de juicio oral en la causa contra Begoña Gómez. El magistrado toma esta decisión después de que la defensa de Begoña Gómez presentara el pasado viernes su escrito de defensa.

En un auto al que ha tenido acceso laSexta, Peinado explica que la defensa de Begoña Gómez ha presentado "documentación adicional" que ha sido trasladada al resto de partes personadas.

Las defensas de Begoña Gómez y su asistente, Cristina Álvarez, tienen derecho a renunciar a la celebración de la audiencia preliminar, contemplada en la Ley del Jurado, pero no lo han hecho. Además, las acusadas no están obligadas a ir. De hecho, cuando se celebró la anterior audiencia preliminar no fueron.

La defensa de Gómez también ha propuesto como diligencia complementaria la testifical de José Manuel Ruano De La Fuente, profesor titular del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid y codirector de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva.

La Audiencia de Madrid acotó en julio pasado que Begoña Gómez tiene que ser juzgada por tráfico de influencias y malversación por sus labores en la Universidad Complutense.

Noticia en ampliación...

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de la crisis en Ceuta | Vivas señala a Marruecos por la "invasión" y alerta de que la situación en Ceuta es de "alarma máxima para la seguridad nacional"
  2. El expresidente de Plus Ultra ratificará ante el juez el pago de mordidas a Zapatero
  3. La ultraderechista AfD se impone en las elecciones de Alta Sajonia, un resultado nunca visto desde la caída del nazismo
  4. Una vuelta al cole no exenta de polémica y con nuevas huelgas de docentes a la espera de mejoras laborales
  5. Al menos cinco muertos tras estrellarse un avión de Amazon durante una maniobra de aterrizaje en Miami
  6. Rita Barberá, la caída a los infiernos de un minotauro político que puso Valencia en el foco: "Representa el principio y el fin de una etapa"