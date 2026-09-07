El juez Peinado convoca a Begoña Gómez este martes a una "audiencia preliminar" antes de abrir juicio oral

El contexto El magistrado toma esta decisión después de que la defensa de Begoña Gómez presentara el pasado viernes su escrito de defensa.

El juez Juan Carlos Peinado ha convocado una audiencia preliminar para la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, tras la presentación de su escrito de defensa. La defensa de Gómez presentó documentación adicional que se ha compartido con las otras partes implicadas. Aunque tanto Gómez como su asistente, Cristina Álvarez, pueden renunciar a esta audiencia, han decidido no hacerlo. Además, la defensa ha solicitado la testifical de José Manuel Ruano De La Fuente, profesor de la Universidad Complutense. La Audiencia de Madrid determinó que Gómez debe ser juzgada por tráfico de influencias y malversación en relación a sus actividades en la universidad.

El juez Juan Carlos Peinado ha convocado, este martes a las 18.00 de la tarde, la audiencia preliminar a la apertura de juicio oral en la causa contra Begoña Gómez. El magistrado toma esta decisión después de que la defensa de Begoña Gómez presentara el pasado viernes su escrito de defensa.

En un auto al que ha tenido acceso laSexta, Peinado explica que la defensa de Begoña Gómez ha presentado "documentación adicional" que ha sido trasladada al resto de partes personadas.

Las defensas de Begoña Gómez y su asistente, Cristina Álvarez, tienen derecho a renunciar a la celebración de la audiencia preliminar, contemplada en la Ley del Jurado, pero no lo han hecho. Además, las acusadas no están obligadas a ir. De hecho, cuando se celebró la anterior audiencia preliminar no fueron.

La defensa de Gómez también ha propuesto como diligencia complementaria la testifical de José Manuel Ruano De La Fuente, profesor titular del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid y codirector de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva.

La Audiencia de Madrid acotó en julio pasado que Begoña Gómez tiene que ser juzgada por tráfico de influencias y malversación por sus labores en la Universidad Complutense.

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