El scroll de "lecturas rápidas", los móviles que distraen y la IA que empeora el rendimiento según su uso: claves tras los demoledores resultados del Informe PISA

Los detalles El Informe PISA 2025 ha ofrecido este martes unos datos demoledores para los estudiantes españoles. En concreto, se trata de los peores resultados de la historia en Lectura, Matemáticas y Ciencias.

El Informe PISA 2025 ha ofrecido este martes unos datos demoledores para los estudiantes españoles. En concreto, se trata de los peores resultados de la historia en Lectura, Matemáticas y Ciencias. Los expertos apuntan a que el uso excesivo de pantallas es parte del problema.

Pasan mucho tiempo en las redes, donde las cosas pasan muy rápido gracias al scroll. De hecho, si uno se acostumbra a este ritmo, luego es complicado parar y poner atención.

Y si en el móvil los textos que más se leen son breves en formas de mensajes instantáneos como "ok, vale, hablamos", enfrentarse a un texto complejo se convierte en algo muy dificil.

El mundo digital trae "lecturas más rápidas, breves y fragmentadas", creando sí, según lo llama la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lectores "apresurados".

Es decir, alumnos que leen "por encima" y dan respuestas rápidas, además de incorrectas. Precisamente, este tipo de estudiantes suben mientras bajan los lectores precisos.

Por otro lado, también están las distracciones, que despistan a tres de cada diez alumnos en clase, a pesar de que los móviles están prohibidos en la mayoría de los centros en España. Y esos tienen peor rendimiento.

A todo ello, se suma la inteligencia artificial (IA). Respecto a esta, si bien no se observan cambios en los que la usan para consultar y aprender, sí que presentan peores resultados aquellos que la utilizan para resumir textos y redactar trabajos.

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