Gonzalo Bernardos, ante la falta de vivienda para estudiantes: "Las residencias universitarias son un negocio espectacular para los fondos de inversión"

Coincidiendo con el inicio del curso universitario, el economista Gonzalo Bernardos analiza en MVT, la falta de pisos, habitaciones y hasta plazas en residencias para los estudiantes de otras comunidades o ya independizados.

El problema de la vivienda en España sigue empeorando, con 12 años consecutivos de subidas en los precios de compra y alquiler. El español medio destina el 50% de su sueldo al alquiler, y la situación es aún más complicada para los 680.000 estudiantes desplazados que buscan alojamiento. Gonzalo Bernardos señala que la universidad pública, desarrollada en los años 80 y 90 para facilitar el acceso a la educación, está en crisis debido a la falta de interés de las comunidades autónomas. Propone invertir en terrenos universitarios para construir residencias asequibles. Sin embargo, las residencias actuales son un negocio lucrativo para los fondos de inversión, ya que no hay suficientes plazas para estudiantes.

El problema de la vivienda en España, lejos de mejorar, empeora. Llevamos 12 años consecutivos con subidas en el precio para poder acceder a una casa, ya sea comprando o alquilando. De hecho, para pagar un alquiler, el español medio tiene que dedicar el 50% de su sueldo. Un problema que empeora cuando hablamos de universitarios.

En España hay 680.000 estudiantes desplazados, que estudian en una universidad que está fuera de su ciudad o pueblo. Muchos jóvenes que se unen a los foráneos en la búsqueda de un alquiler. Aunque sea de una habitación en un minipiso compartido por la que piden 800 euros de media.

Si no hay vivienda, no hay posibilidad de acudir a la universidad. Teniendo en cuenta que se entiende el acceso a la universidad pública como una especie de ascensor social, se podría decir que este "elevador está averiado".

Según ha explicado este martes el economista Gonzalo Bernardos, hay que recordar que "la universidad pública nació, se desarrolló en los años 80 y 90 del siglo pasado, para que esto no pasara". Gracias a ello, por primera vez en nuestro país se pudo ver a muchas familias con un miembro que llegaba a estudiar en la universidad. "Había más plazas, hacer una carrera era barato y las universidades se aproximaron a muchas capitales de provincia, aunque no estaban solo en las ciudades grandes", recuerda.

El problema es que, en los últimos 20 años, a las comunidades autónomas no les interesa la universidad pública. Vemos cómo muchas universidades, para cumplir con objetivos presupuestarios, que imponen cada comunidad, venden sus residencias para hacer caja". "Hay muchos terrenos alrededor de estas universidades con capacidad de edificación que no se utilizan porque no hay dinero público", ha añadido el economista para dar una última puntada: "Lo prefieren para otras cosas".

Porque para Bernardos, se podrían tomar medidas y aplicar soluciones si se invierte dinero público. Por ejemplo, en MVT ha propuesto "si hay voluntad política" edificar en terrenos de las universidades y alquilarlo a un precio asequible. "Construir residencias para estudiantes a precio público y que se ofrecieran a los estudiantes con más necesidad".

Sin olvidar que, según ha explicado, "hay terrenos que las universidades han utilizado para otros usos" y que "las residencias universitarias son un negocio espectacular para los fondos de inversión". Lo son porque no existen las plazas necesarias para cubrir la demanda de estudiantes y esto, a su vez, es culpa de que las comunidades "no asumen que ser universitario no es solo cursar una carrera, es vivir la universidad viviendo cerca de ella".

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