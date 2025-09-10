Ábalos presume ahora de feminismo tras repartirse mujeres con Koldo García: "He promovido a muchas a puestos de responsabilidad"

El contexto El exministro afirma luchar por la igualdad y que jamás se ha cuestionado su respeto por las mujeres. "Ninguna mujer puede decir que la he maltratado o faltado al respeto", defiende.

José Luis Ábalos es un feminista que siempre ha luchado por la igualdad y que jamás se ha cuestionado su respeto por las mujeres. Así se define el propio exministro, el mismo que, según hemos escuchado en los audios, pedía a Koldo prostitutas sin ningún pudor. El mismo que enchufó en la empresa pública a mujeres con las que tenía relaciones.

Sin ningún atisbo de vergüenza o de ruborizarse, Ábalos se presenta a sí mismo como un feminista. "Yo no he tenido nunca ningún cuestionamiento de mi trato ni de mi respeto a las mujeres", asegura en una entrevista a 'OkDiario', en la que añade que ha tenido a "gente de confianza" de su entorno "que han sido mujeres".

"Yo en el Ministerio puse muchísimas responsables al frente de empresas que eran mujeres. He respetado, he luchado por la igualdad de derechos, he respetado siempre a las mujeres, las he promovido siempre a puesto de responsabilidad", ha añadido el exministro socialista.

En sus audios con Koldo García, se podía escuchar a ambos repartirse las mujeres con las que iban a pasar la noche. "La Carlota, se enrolla que te cagas", decía Ábalos a Koldo.

En esa entrevista, Ábalos comparte que no ve "razonable" que Santos Cerdán esté en prisión provisional y critica que haya personas que "disfruten viendo a gente en la cárcel aunque no haya más que sospechas".