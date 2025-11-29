Ahora

Defiende su inocencia

"En nombre de Ábalos": el perfil del exministro en X sigue activo (aunque con cambios) tras su entrada en prisión

Los detalles "¡Soy inocente! Aunque pidan 24 años por delitos que no he cometido, lucharé por la vedad y la justicia, aunque digan que soy culpable", reza la descripción actual del perfil del diputado.

Perfil de X de Ábalos
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, en prisión desde el jueves por el caso Koldo, ha actualizado su cuenta en la red social X, que ahora se denomina "En el nombre de Ábalos".

En su perfil actualizado en X, Ábalos se presenta como diputado por Valencia y defiende su inocencia: "¡Soy inocente! Aunque pidan 24 años por delitos que no he cometido, lucharé por la verdad y la justicia, aunque digan que soy culpable".

Además, en un tuit hecho público este sábado, dos días después de su ingreso en la cárcel, la persona que se ha puesto a los mandos del perfil reproduce un poema del argentino Guillermo Mayer titulado 'No te rindas', acompañado de un vídeo del que fuera presidente de Uruguay Tabaré Vázquez recitándolo en su despedida del Gobierno.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias han señalado a EFE al respecto que ningún preso tiene acceso a Internet desde la cárcel. Ábalos, en concreto, se encuentra desde el pasado jueves en prisión provisional en el centro penitenciario Madrid V de Soto del Real.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Ábalos, a la carga contra Armengol: la acusa de despreciarle a él, al Congreso y al Supremo
  2. Pradas desvela que el día de la DANA recibió la orden de no molestar a Mazón sobre las 14:00: "Me la salté"
  3. Detenido el fascista que agredió sexualmente a dos activistas de Femen en Madrid
  4. El Gobierno llama a la "tranquilidad" tras los casos de peste porcina africana en España: "El abastecimiento está garantizado"
  5. Ricardo, Florentino, Manuel y Vicente, los cuatro guerrilleros antifranquistas fusilados en 1948 que buscan en una fosa de Teo
  6. Luto nacional y las obras, en el punto de mira: Hong Kong llora las víctimas del incendio y exige responsabilidades