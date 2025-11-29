"En nombre de Ábalos": el perfil del exministro en X sigue activo (aunque con cambios) tras su entrada en prisión

Los detalles "¡Soy inocente! Aunque pidan 24 años por delitos que no he cometido, lucharé por la vedad y la justicia, aunque digan que soy culpable", reza la descripción actual del perfil del diputado.

El exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en prisión desde el jueves por el caso Koldo, ha actualizado su perfil en la red social X, ahora renombrado "En el nombre de Ábalos". En su perfil, se presenta como diputado por Valencia y defiende su inocencia, afirmando que luchará por la verdad y la justicia, a pesar de enfrentarse a una petición de 24 años de cárcel por delitos que asegura no haber cometido. Un tuit publicado el sábado incluye un poema de Guillermo Mayer y un vídeo de Tabaré Vázquez. Según Instituciones Penitenciarias, Ábalos no tiene acceso a Internet desde la cárcel.

En su perfil actualizado en X, Ábalos se presenta como diputado por Valencia y defiende su inocencia: "¡Soy inocente! Aunque pidan 24 años por delitos que no he cometido, lucharé por la verdad y la justicia, aunque digan que soy culpable".

Además, en un tuit hecho público este sábado, dos días después de su ingreso en la cárcel, la persona que se ha puesto a los mandos del perfil reproduce un poema del argentino Guillermo Mayer titulado 'No te rindas', acompañado de un vídeo del que fuera presidente de Uruguay Tabaré Vázquez recitándolo en su despedida del Gobierno.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias han señalado a EFE al respecto que ningún preso tiene acceso a Internet desde la cárcel. Ábalos, en concreto, se encuentra desde el pasado jueves en prisión provisional en el centro penitenciario Madrid V de Soto del Real.

