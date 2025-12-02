De "no tengo ni idea" a "sí, lo sabía": los giros de Ábalos sobre Air Europa, Begoña Gómez y Javier Hidalgo

El contextoEl exministro de Transportes ha cambiado varias veces de versión sobre su conocimiento del rescate de Air Europa, la implicación de Begoña Gómez y su relación con Javier Hidalgo, mientras sigue en prisión preventiva y bajo investigación judicial.

José Luis Ábalos, exministro de Transportes, vuelve a girar su versión sobre algunos de los episodios más polémicos de su etapa en el Gobierno. Lo que hace solo cuatro meses negaba, ahora lo admite… o al menos lo sugiere. Todo, en plena presión judicial y mientras sigue en prisión preventiva.

En una entrevista en diferido, Ábalos aseguró que Air Europa recurrió a Begoña Gómez "porque tenía acceso y capacidad", y que el presidente de la aerolínea, Javier Hidalgo, mantenía un contacto muy cercano con la esposa del presidente del Gobierno, que él interpreta como relación empresarial. Según explicó: "Lo que sí que sé es que Javier Hidalgo sí me lo dijo: había conocido a la esposa del presidente en un viaje fuera… tenía acceso y tenía capacidad… imagino que lo haría".

Estas palabras suponen un giro frente a lo que defendía hace solo unos meses, cuando negaba cualquier implicación de Begoña Gómez en el rescate de la compañía.

El hijo mayor de Ábalos ha sostenido que su padre estaría pagando los platos rotos por decisiones en las que, asegura, no tuvo responsabilidad, y que tanto Begoña Gómez como José Luis Rodríguez Zapatero lo presionaron. Todo esto, por ahora, sin pruebas, aunque suficiente para levantar sospechas.

Ábalos también abordó la detención de su exasesor Koldo García. Según él, se enteró de la investigación gracias a una advertencia de Sánchez durante un paseo por los jardines de Moncloa: "No tengo ni idea, me he enterado ahora… Al final de la conversación me advirtió de que la Fiscalía estaba investigando a Koldo".

Esto contrasta con su versión anterior de total desconocimiento, mostrando cómo sus declaraciones se van autocorrigiendo con el tiempo.

Uno de los momentos más comentados fue su relato sobre la visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Ábalos aseguró que no se trató de una reunión formal, sino de un encuentro breve, básicamente un saludo. Sin embargo, reconoció que duró 20-25 minutos, y que su papel era asegurarse de que Rodríguez no ingresara en España, tal como le había indicado el ministro Marlaska. Subió al avión, la presentó y la vicepresidenta confirmó que se dirigía a Turquía. Además, Ábalos indicó que también estaban presentes el ministro de Turismo y el jefe de gabinete de la vicepresidenta, dejando claro que, aunque él lo llamara “saludo”, el encuentro tuvo duración e implicación formal.

Sobre su relación con Begoña Gómez y Javier Hidalgo, Ábalos repitió que Hidalgo le había contado que había conocido a la esposa del presidente en un viaje y que ella "tenía acceso y capacidad", insinuando que su intervención podría haber sido por motivos empresariales.

Ábalos ha cambiado su versión varias veces: lo que antes negaba, ahora lo admite; lo que ahora sugiere, antes lo descartaba. Un verdadero caso de "donde dije digo… digo Diego", que complica su posición y genera dudas sobre su credibilidad.

Mientras tanto, el exministro sigue enfrentando presión judicial, con cada declaración que cambia de día en día jugando en su contra.

