Yolanda Díaz avisa en plena cumbre con Marruecos de que no se va "a ceder ni un centímetro de tierra saharaui"

Yolanda Díaz en un vídeo que ha compartido en sus redes sociales

¿Qué ha dicho? "Hoy se celebra en nuestro país una reunión de alto nivel con Marruecos y vamos a decirlo claramente, no vamos a ceder un centímetro de tierra saharaui", ha subrayado la vicepresidenta.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha avisado de que no se va "a ceder ni un centímetro de tierra saharaui" justo cuando España y Marruecos celebran su decimotercera reunión de alto nivel y en la que se mantiene el apoyo de Pedro Sánchez al plan autonomista de Rabat para la excolonia.

"Hoy se celebra en nuestro país una reunión de alto nivel con Marruecos y vamos a decirlo claramente, no vamos a ceder un centímetro de tierra saharaui", ha subrayado la vicepresidenta que aparece en un vídeo difundido a través de las redes sociales leyendo un poema del poeta saharaui Liman Boisha.

La también ministra de Trabajo termina la grabación con estas palabras: "Hoy y siempre, viva el Sahara libre". Así lo ha proclamado la vicepresidenta segunda, en línea con la postura que ha venido manteniendo su partido de rechazo al respaldo que brindó Sánchez en marzo de 2022 al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental.

España y Marruecos dicen vivir el "mejor momento" en su relación

Este año, en abril, España y Marruecos proclamaron que sus relaciones bilaterales atraviesan "el mejor momento" de su historia tres años después del "punto de inflexión" que supuso, en abril 2022, el espaldarazo del presidente español, Pedro Sánchez, al plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental.

Entonces, el ministro marroquí ha destacado que la nueva etapa entre ambos países, concretada en la entrevista que Sánchez mantuvo con Mohamed VI el 7 de abril de 2022 en Rabat, supuso un "punto de inflexión" y que la relación que ahora mantienen los dos países es un "ejemplo a seguir" a la hora de enfrentar los "desafíos" actuales.

"Antes había crisis periódicas porque no había tanta confianza ni canales para la comunicación", relató, poniendo en valor que ahora ambos países se tratan con "respeto muto" y trabajan "como aliados" para "encontrar soluciones a los problemas".

