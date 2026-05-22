El jefe de gabinete de Ayuso (MÁR) asegura que Sánchez "también va pa'lante": "Cuando tenga información privilegiada te contaré"

El contexto En los últimos años, MÁR ha sido protagonista de muchas polémicas. Atacó a laSexta de "faltar a la verdad" instantes después de reconocer ser el origen del bulo sobre que la Fiscalía ofreció un pacto al novio de Ayuso.

Miguel Ángel Rodríguez, jefe del gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha amenazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmando que "también va pa'lante". Esta expresión, utilizada por Rodríguez en diversas ocasiones, se suma a la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por supuestos cobros ilegales. Rodríguez ha sido protagonista de varias polémicas, como su próxima declaración ante la jueza por difundir datos personales de periodistas investigando a Alberto González Amador, pareja de Ayuso. Además, ha amenazado a la periodista Esther Palomera y acusado a laSexta de "faltar a la verdad" en el contexto de la causa contra el fiscal general del Estado.

El jefe del gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha amenazado con que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "también va pa'lante". En la semana en la que se ha conocido la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el marco de la investigación por supuestos cobros de comisiones ilegales por el caso de Plus Ultra, Miguel Ángel Rodríguez, conocido como MÁR, ha tirado de una de sus expresiones más célebres.

En un mensaje que ha compartido en X, MÁR ha amenazado con que, "cuando tenga información privilegiada", el presidente del Gobierno irá "pa'lante". "Te voy a decir una cosa, Pedro Sánchez: todo parece indicar que tú también vas Pá'lante. Cuando tenga nueva información privilegiada, te contaré. Pero vas a ir pá'lante…", ha escrito.

Una expresión que el jefe de gabinete ha utilizado en varias ocasiones para cargar contra distintos políticos y fiscales. Una de las frases más conocidas de MÁR fue cuando aseguró que el fiscal general del Estado "iría pa'lante" por la filtración del correo del novio de Ayuso donde reconocía dos delitos fiscales. Álvaro García Ortiz fue condenado por revelación de datos reservados.

Precisamente, sobre esto se pronunció Álvaro García Ortiz en una entrevista en Lo de Évole, donde aseguró que el jefe de gabinete de Ayuso no tiene "explicación" sobre sus pronósticos "ni acierta siempre".

Lo cierto es que en los últimos años, MÁR ha sido protagonista de muchas polémicas. Por ejemplo, Miguel Ángel Rodríguez tendrá que declarar como investigado ante la jueza por difundir datos personales de dos periodistas que trabajaban en una información sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y el presunto fraude fiscal por el que se encuentra procesado. La mano derecha de Ayuso difundió en un chat con 18 contactos que los dos periodistas de El País habían estado "acosando a los vecinos" de la presidenta Ayuso.

No es la única vez que ha atacado a periodistas. El jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso amenazó a la periodista de elDiario.es Esther Palomera en marzo de 2024 cuando salió a la luz el caso del novio de la presidenta madrileña. Algo a lo que Ayuso intentó restar importancia afirmando que se trataba de un enfado entre dos personas que tienen confianza. MÁR amenazó a la periodista con el siguiente mensaje: "Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. ¡Que os den, idiotas!".

MÁR acusó a laSexta de "faltar a la verdad"

En el marco de la causa contra el fiscal general del Estado, en su declaración ante el Tribunal Supremo, Miguel Ángel Rodríguez cargó contra los medios de comunicación y atacó a laSexta por, según él, "faltar a la verdad". Una acusación que llamó la atención, teniendo en cuenta que momentos antes había reconocido ser origen del bulo sobre que la Fiscalía ofreció un pacto al novio de Ayuso, González Amador.

Pese a reconocer esta mentira, el jefe de gabinete de Ayuso se reafirmó en sus ataques a laSexta, señalando que se trata de un medio "de la izquierda voraz al servicio del aparato del Estado". "Lo pienso todavía", aseguró a pesar de que teníamos razón, como él mismo dejó claro al admitir ser origen del bulo.

Los bulos del jefe de gabinete de Ayuso atacando a las víctimas de la pandemia

El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, presidenta del Ejecutivo autonómico que dictó el "protocolo de la vergüenza" durante la pandemia, cuestionó lanzando bulos e insinuaciones que traspasan cualquier límite los testimonios de las familias de los miles de ancianos que murieron en las residencias madrileñas en lo peor de la pandemia y que fueron recogidos en un programa de Lo de Évole.

"Si estos testimonios nos dan su nombre, comprobaremos si es verdad y cuántas veces al año visitaban a sus familiares. No vaya a ser que es mentira", llegó a deslizar en sus redes sociales.

Poco después, Rodríguez lanzaba una abyecta mentira para intentar desacreditar a una de las víctimas. "Bien: ya tengo comprobado que la primera señora que sale en #lodesimon no tenía a su madre en ninguna residencia de la Comunidad de Madrid", aseguraba falsamente en un tuit.

Un bulo al que el propio Jordi Évole respondía de forma tajante a través de la misma red social: "Me parece bochornoso estar contestando este tuit a estas horas. Ojalá un día recibas en tu despacho a la persona a la que acabas de calumniar. Lo que estás haciendo es impropio de alguien que ocupa tu cargo", reprochaba el periodista. "Mientes, Miguel Ángel Rodríguez", sentenciaba.