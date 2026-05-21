Sin mejillón en Galicia: los altos niveles de una toxina provocan el cierre de casi 3.500 bateas

¿Por qué es importante? Aunque es un fenómeno natural que ocurre varias veces al año, este destaca por su extensión, toda Galicia, y por su larga duración.

La Xunta de Galicia ha prohibido la extracción de mejillones de las más de 3.000 bateas en las rías gallegas debido a altos niveles de toxina lipofílica. Esta biotoxina, aunque no afecta a los moluscos, puede causar problemas gastrointestinales en humanos. El cierre de casi 3.500 bateas ha generado preocupación entre los productores, ya que, al reabrir, todos querrán extraer mejillones simultáneamente. Este fenómeno, aunque natural, es notable por su extensión y duración. Además, afecta a otros mariscos como navajas y almejas, con el 62% de las zonas de marisqueo cerradas. En los mercados y restaurantes, la ausencia de mejillones gallegos se siente intensamente.

Sin mejillón en Galicia. Queda prohibido sacar mejillones de las más de 3.000 bateas que hay en las rías gallegas. La Xunta ha adoptado esta medida cautelar por los altos niveles detectados de la toxina lipofílica.

Entre todo el marisco gallego, estos días se echa de menos uno en particular, y no lo busquen, porque no hay mejillón de Galicia. Los únicos que se han visto este jueves son los que están analizando en un laboratorio de la Xunta. Los altos niveles de una biotoxina han provocado el cierre de las casi 3.500 bateas de mejillones de Galicia.

"Una proliferación de células de fitoplancton por condiciones ambientales normales, son potencialmente tóxicas, que aunque a los moluscos no les afecta, a los humanos que los comemos sí nos afecta", ha explicado el subdirector del Intecmar, José Morales. Puede provocar vómitos, diarrea y otros problemas gastrointestinales.

Por eso, los barcos están amarrados en el puerto, con los aparejos esperando y los productores cada vez más nerviosos. "Cuando abra va a provocar un estrés, porque todo el mundo va a querer sacar por el retraso que provoca el cierre", ha señalado Jesús Castiñeira, bateeiro de Combarro.

Aunque es un fenómeno natural que ocurre varias veces al año, este destaca por su extensión, toda Galicia, y por su larga duración. "Hay zonas que va a ser ocupado por mejillón de otras procedencias", ha augurado Castiñeira.

De momento, en los mercados no hay ni uno. "A nosotros nos perjudica mucho, sobre todo, en la restauración, porque como es un marisco económico lo trabaja mucho", ha apuntado Santiago Pesqueira, de Pescados Cachadas.

En los restaurantes a pie de costa, este jueves se cocina más carne que bivalvos. "Tuvimos que sacarlo de carta y nos está afectando muchísimo porque nosotros éramos casi el número uno vendiendo mejillón", ha contado Olga Pérez, cocinera de Restaurante Pinela.

Además de al mejillón, esta biotoxina también afecta a la infauna, esto es navajas, berberechos y almejas. El 62% de las zonas de marisqueo de estos productos también está cerrada. Solo queda esperar a que cambie el tiempo y que esta microalga nos permita disfrutar de este manjar de Galicia.

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