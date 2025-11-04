M.A.R., entre canas y provocaciones: así dirige la mano derecha de Ayuso el juego político en el Supremo

Los detalles Entre deducciones "más lógicas que lógica", tuits que no iban desencaminados y provocaciones de siempre, el 'popular' demuestra que ser la mano derecha de Ayuso también es un arte… un poco caótico, pero efectivo.

"Está habiendo testimonios muy esclarecedores que seguro ayudarán a resolver el caso".Isabel Díaz Ayuso no quita ojo al juicio al fiscal general. Esta tarde ha declarado su pareja, González Amador, y lo que ha contado no ha dejado indiferente a nadie. Ha acusado al fiscal de "machacarle públicamente" tras publicar un supuesto pacto que su abogado ofreció a la fiscalía reconociendo delitos fiscales. Eso sí, ha dejado claro que esos delitos los cometió antes de estar con Ayuso. Y aunque debía decir la verdad… en algunos detalles, al parecer, se ha permitido alguna licencia.

Antes que él, declaró Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso. Conocido por sus polémicos tuits y por publicar información sin pruebas, basada en la experiencia del "que peina canas". Hoy, sin embargo, su argumento ha evolucionado hacia lo que él llama "deducción lógica".

Según el número dos de Ayuso, la Fiscalía funciona como un órgano jerarquizado: los de abajo obedecen a los de arriba. Y si un acuerdo propuesto por la fiscalía no salió adelante… alguien lo paró por arriba. Su explicación, con su estilo habitual:

"Si todavía no se había llegado a un acuerdo, alguien lo ha parado. O de repente se les ha olvidado que querían un acuerdo. Por tanto, alguien lo ha parado. Y solo se puede parar por arriba. La deducción es más lógica que lógica".

Rodríguez también admitió que algunos de sus tuits eran solo opinión y pronósticos. Sobre el que decía que la fiscalía había recibido órdenes de arriba: "No tengo ninguna fuente. Es un mensaje sin apoyo en ninguna fuente. Es que yo soy periodista que trabajo en política. No soy notario que necesite una compulsa".

Y sobre el tuit que avisaba de que el fiscal general iría a declarar:

"Era un pronóstico y no desacertado. Era un vaticinio y no iba desencaminado. Mire donde estamos".

No faltaron tampoco las provocaciones clásicas de Rodríguez, como cuando habló de "ataques a Ayuso por parte del perro o del gañán de transportes". Su defensa: "Eso es una provocación. Si lo hubiese dicho en la universidad de Salamanca".

Entre deducciones, pronósticos y provocaciones, el juicio sigue avanzando. Y Ayuso sigue observando cada testimonio, cada palabra y cada tuit. Porque, entre canas al aire y mensajes polémicos, todavía queda mucho por contar sobre lo que pasó con el fiscal general y el supuesto acuerdo que nunca llegó a concretarse.

