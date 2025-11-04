Un M.Á.R. desafiante acusa a laSexta de "faltar a la verdad" y sonríe ante los insultos en la puerta del Supremo

El contexto El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso ha reconocido que originó el bulo que señalaba que la Fiscalía ofreció un pacto a González Amador. Una mentira que laSexta se encargó de desmentir.

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, compareció en el Tribunal Supremo como testigo en la causa contra el fiscal general del Estado. Al llegar, se mostró desafiante ante quienes le increpaban. Durante su declaración, Rodríguez atacó a los medios, especialmente a laSexta, acusándolos de mentir, aunque admitió haber sido el origen de un bulo sobre un supuesto pacto de la Fiscalía con el novio de Ayuso. También se enfrentó al fiscal, mostrando desprecio hacia sus preguntas. Mientras tanto, Ayuso mantuvo su rutina diaria y pidió que la Justicia actúe sin interferencias, expresando su respeto por las decisiones judiciales.

Miguel Ángel Rodríguez ha comparecido en el Tribunal Supremo en el marco de la causa contra el fiscal general del Estado. El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que estaba citado como testigo, ha llegado mostrándose desafiante con quienes le increpaban a la entrada del Alto Tribunal.

De esta forma, se ha podido ver cómo se ha parado a escuchar cómo le gritaban "sinvergüenza" y "ladrón". De hecho, ha llegado incluso a reírse tras mirar desafiante a quienes le gritaban. Una escena muy ilustrativa de cómo iba a ser su declaración.

El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha cargado contra los medios de comunicación, atacando a laSexta por, según él, "faltar a la verdad". Una acusación que ha llamado la atención, teniendo en cuenta que momentos antes había reconocido ser origen del bulo sobre que la Fiscalía ofreció un pacto al novio de Ayuso, González Amador.

M.Á.R. ha admitido que recibió por parte de González Amador una foto del email que el fiscal Salto le había enviado a su abogado, Carlos Neira. "Ahí se dice que están dispuestos a llegar a un acuerdo", ha afirmado. "Yo ese email lo guardo, no se lo cuento a nadie y lo utilizaré muchas horas después para desmentir una noticia de laSexta", ha añadido Rodríguez.

Sin embargo, Rodríguez omitió que ese correo de Salto era una respuesta al email enviado previamente por el abogado de González Amador, Carlos Neira, en el que ofrecía ese pacto y reconocía la comisión de los delitos, tal y como aclaró laSexta a las 22:10, 40 minutos después de la publicación de 'El Mundo'.

Pese a reconocer esta mentira, el jefe de gabinete de Ayuso se ha reafirmado en sus ataques a laSexta, señalando que se trata de un medio "de la izquierda voraz al servicio del aparato del Estado".

"Lo pienso todavía", ha asegurado a pesar de que teníamos razón, como él mismo ha dejado claro al admitir ser origen del bulo.

Se enfrenta con el fiscal

Miguel Ángel Rodríguez se ha enfrentado también con el fiscal durante la segunda jornada del juicio a García Ortiz. M.Á.R. no ha dudado en mostrar su desprecio hacia la fiscal, asegurando que "me hace gracia cómo me hace las preguntas". Una frase que ha provocado la indignación de la representante del ministerio público.

Además de admitir que él se inventó el bulo sobre el acuerdo de la Fiscalía con el novio de Ayuso, se ha regodeado afirmando que su frase de "el fiscal va pa'lante" era un "vaticinio". "Mire dónde estamos", ha comentado.

Ayuso actúa con normalidad el día que declara su pareja

Horas antes de la declaración de su pareja, Isabel Díaz Ayuso ha actuado como si fuese un día cualquiera a pesar de que no lo era. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha pedido dejar que la Justicia "haga su trabajo sin interferencias" en el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha afirmado que no le van a "meter" en este asunto.

Así lo expresaba en declaraciones a los periodistas desde el Hospital Universitario Santa Cristina donde trasladaba su "máximo respeto" por las decisiones que tome el tribunal.

"Pienso que también está habiendo testimonios muy esclarecedores que seguro ayudarán a resolver el caso", expresaba la presidenta madrileña, quien ha insistía en que es un asunto en el que ella no tiene "que ver" y que se tiene que resolver en los tribunales.

