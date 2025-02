Évole desmonta los bulos del jefe de gabinete de Ayuso atacando a las víctimas de la pandemia: "No deberías caer tan bajo"

Cinco años después, la herida sigue abierta para las familias de los miles de ancianos que murieron en las residencias madrileñas en lo peor de la pandemia. El suyo es el dolor de quienes ni siquiera pudieron despedirse de sus seres queridos, personas que no llegaron a recibir atención en un hospital por un protocolo de la Comunidad de Madrid que lo prohibía y que hoy siguen sin entender. Un dolor que Miguel Ángel Rodríguez se ha atrevido a cuestionar, lanzando bulos e insinuaciones que traspasan cualquier límite.

El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, presidenta del Ejecutivo autonómico que dictó aquel protocolo, reaccionaba así, vertiendo mentiras, al testimonio de los familiares de varias víctimas recogidos en el último programa de Lo de Évole. "Si estos testimonios nos dan su nombre, comprobaremos si es verdad y cuántas veces al año visitaban a sus familiares. No vaya a ser que es mentira", llegaba a deslizar en sus redes sociales.

Poco después, Rodríguez, más conocido como M.Á.R, lanzaba una abyecta mentira para intentar desacreditar a una de las víctimas. "Bien: ya tengo comprobado que la primera señora que sale en #lodesimon no tenía a su madre en ninguna residencia de la Comunidad de Madrid", aseguraba falsamente en un tuit.

Un bulo al que el propio Jordi Évole respondía de forma tajante a través de la misma red social: "Me parece bochornoso estar contestando este tuit a estas horas. Ojalá un día recibas en tu despacho a la persona a la que acabas de calumniar. Lo que estás haciendo es impropio de alguien que ocupa tu cargo", reprochaba el periodista. "Mientes, Miguel Ángel Rodríguez", sentenciaba.

Y, en efecto, horas después el jefe de gabinete de Ayuso se veía obligado a rectificar su propio bulo. "Confirmo que el primer testimonio del programa de Évole es la hija de una fallecida. Pido disculpas por el error", ha indicado, ya este lunes, en un escueto tuit. Pero el daño ya está hecho. Esta vez, sus mentiras han ido demasiado lejos y así se lo ha hecho saber el presentador de Lo de Évole.

"Un tuit atacando a la hija de una fallecida durante la pandemia en una residencia de la Comunidad de Madrid es algo más que un error. El Director del Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, un cargo pagado con dinero público, no debería caer tan bajo. El adjetivo que se me ocurre me lo reservo", ha sentenciado el informador.

"No puede quedar en el olvido"

El desgarrador testimonio que M.Á.R. ha intentado cuestionar con mentiras, bulos y nula empatía es el de una mujer que perdió a su madre en los inicios de la crisis del COVID-19. Tenía 88 años y la vieron por última vez el sábado anterior al cierre de las residencias, en marzo de 2020. "Fue un día normal. A partir de ahí se inició la pesadilla", recordaba en Lo de Évole.

Una pesadilla, relataba, de "no saber absolutamente nada", en la que "obtener información en la residencia se convirtió en el momento agónico del día", y que fue a peor cuando les comunicaron que su madre había contraído la enfermedad. Cuando preguntaron si la habían llevado ya al hospital o estaban esperando a la ambulancia, la respuesta fue que "no la podían llevar a ningún sitio".

"Con los protocolos de la vergüenza, lo que hizo la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente, fue privar a los ancianos de recibir esa atención sanitaria", denunciaba. "Estamos a punto de cumplir cinco años de la muerte de mi madre y esto no puede quedar en el olvido. No puede quedar en el olvido por ella y por las otras 7.290 personas que fallecieron con una muerte de la que no había escapatoria y en unas condiciones indignas", reclamaba.

