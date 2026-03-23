Israel anuncia una nueva oleada de bombardeos contra "el corazón de Teherán" una hora después de que Trump haya pospuesto su ultimátum

Una mujer permanece de pie dentro de un edificio destruido, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel e Irán, en Teherán, Irán

¿Por qué es importante? Si bien el anuncio de Trump de cesar los ataques durante cinco días afectaba a centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes, llama la atención que Israel no haya tardado en anunciar una nueva ronda de ataques.

El Ejército de Israel ha lanzado una nueva oleada de bombardeos contra Teherán, apenas una hora después de que Donald Trump ordenara posponer ataques contra infraestructuras iraníes. Desde el inicio del conflicto, el Ministerio de Salud de Israel reporta 4.713 heridos, de los cuales 123 siguen hospitalizados. La ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos ha provocado casi 5.000 heridos en Israel, con 15 en estado grave. La escalada comenzó tras un ataque estadounidense a Natanz, lo que llevó a Irán a responder atacando Dimona y Arad, dejando un muerto y 303 heridos.

El Ejército de Israel ha anunciado este lunes una nueva oleada de bombardeos contra "el corazón de Teherán", la capital iraní.

El anuncio castrense fue publicado apenas una hora después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que había ordenado a su Departamento de Guerra posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes.

El Ministerio de Salud de Israel ha confirmado este lunes que se han registrado 4.713 heridos en el país desde el inicio de la guerra en Irán, de los cuales 123 siguen hospitalizados.

Según el balance oficial, han requerido atención hospitalaria casi 5.000 personas en Israel como consecuencia de los ataques iraníes en represalia por la ofensiva lanzada de forma conjunta con Estados Unidos el pasado 28 de febrero.

Del total, 123 siguen hospitalizados, de los cuales 15 revisten de gravedad y 27 son heridos leves, mientras el resto sufre heridas muy leves.

Este balance llega cuando Israel ha vivido la peor jornada de bombardeos iraníes, después de que Teherán y las milicias libanesas de Hizbulá hayan acelerado su operación de lanzamiento de proyectiles, dejando al menos un muerto y 303 heridos, ocho de ellos graves. De los heridos, 153 fueron evacuados a hospitales, ha detallado el ministerio.

El recrudecimiento comenzó a última hora de la tarde del domingo, en represalia directa de Irán tras un ataque estadounidense al centro de enriquecimiento de uranio de la localidad iraní de Natanz. Caída la noche, la República Islámica respondió con un ataque a gran escala contra Dimona, ubicación de las principales instalaciones nucleares israelíes, y la ciudad de Arad, en el sur israelí.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.