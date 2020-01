JxCAT denuncia que el debate de investidura ha sido "un espectáculo degradante"

La portavoz de JxCAT en el Congreso, Laura Borràs, ha denunciado la gran bronca que ha habido en el Congreso durante la intervención de EH Bildu. "Ha sido algo lamentable, que degrada las instituciones españolas y lo vemos impropio del respeto que merecen los ciudadanos y sus representantes", ha afirmado. "Se ha hablado mucho de que hay un problema de convivencia en Cataluña y lo que hay es un problema de convivencia y tolerancia en España", ha destacado Borràs.

La diputada ha explicado también por qué su formación vota 'no' a la investidura de Sánchez. "Es un 'no' en contra de la represión y de la judicialización de la política y en contra de las promesas que se incumplen. Debemos pasar de las palabras a los hechos... Es un no ante las garantías que no tenemos de que esto pueda cambiar", ha apuntado.