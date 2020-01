La diputada de Ana Oramas ha dado la sorpresa en la sesión de investidura de Pedro Sánchez. A pesar de lo que había decidido la dirección de Coalición Canaria, que finalmente se había mostrado a favor de la abstención, ella votará 'no'.

"No pienso traicionar a este país y a sus ciudadanos"

Muy seria, Oramas ha explicado en el hemiciclo del Congreso las razones de su voto. "Digo no, no y 1.000 veces no [...] No pienso traicionar a este país y a sus ciudadanos", ha asegurado.

"Hoy, señorías, se inaugura la demolición del Estado que conocemos. El candidato que viene al Congreso para ser investido presidente de todos los españoles ha pactado con aquellos que no quieren ser españoles", ha sentenciado.

"Sánchez está dispuesto a traicionar a toda la sociedad"

Además Oramas ha criticado duramente que Pedro Sánchez "está dispuesto a pagar el mayor precio que nadie pudo imaginar y ha pactado con los que quieren acabar con la democracia del 78 y la monarquía parlamentaria [...] No está cometiendo un error, está dispuesto a traicionar a toda la sociedad española a cambio de un puñado de votos. Es lamentable".

En esta línea, Oramas ha subrayado que "la ambición de poder de Pedro Sánchez es inmensa", que "lo está demostrando porque hay límites que no se pueden sobrepasar" y que ella no va a ser "cómplice".

La diputada ha denunciado que el presidente en funciones ha tratado de hacer "chantaje a los canarios" y ha destacado que "no lo va a permitir".

"Querían el voto de los canarios para maquillar este desastre"

"He defendido a Canarias desde esta tribuna con todas mis fuerzas porque quiero a mi tierra y amo a mi gente. Querían el voto de los canarios para maquillar este desastre y han tenido la desvergüenza de ofrecernos cumplir la ley. Han tenido la caradura de decir que van a cumplir el estatuto. Señor Sánchez, nuestros fueros no se negocian, se cumplen, ¿me va a decir que si no le votamos no va a cumplir el estatuto? Chantajes a los canarios, no", ha zanjado.

También crítica con Pablo Casado, Ana Oramas considera que el líder del PP es "corresponsable". "Se ha pasado la semana diciendo a otros lo que tenían que hacer mientras esperaba sentado. Ha puesto el tactismo político por encima del interés ciudadano, no se laven las manos como Poncio Pilatos", le ha reprochado.

A través de su cuenta de Twitter, Coalición Canaria ha respondido a Ana Oramas. La dirección escuchará a la diputada "por adoptar una posición contraria a la decisión de la formación".

"Coalición Canaria actuará con sus estatutos para las indisciplinas que se produzca por cualquier militante del partido y máxime cuando la decisión ha sido por unanimidad de nuestro máximo órgano".

"Esta diputada votará siempre a favor de los ciudadanos"

En su segunda intervención en el Congreso, Oramas ha dicho que "nunca" ha tenido miedo al PSOE y que no confía "en sus compañeros de viaje". Además, ha subrayado: "Esta diputada, esté o no en su partido, votará siempre a favor de los ciudadanos".

El PSOE ha pedido explicaciones a la cúpula de Coalición Canaria por el cambio de voto de Ana Oramas. Desde la dirección del partido canario han asegurado no entender lo ocurrido mientras que desde el PSOE muestran su sorpresa porque minutos antes de la intervención de Oramas hablaron con ella y no les comentó que iba a cambiar el sentido de su voto, aunque le quitan importancia porque no es clave.