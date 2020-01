Reivindicando el derecho de la España vaciada a ser escuchada, Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe, ha reprochado a parte de los grupos del Congreso su actitud durante la sesión de investidura. "Esta mañana me he sentido avergonzado de ver los términos y la dureza con la que se hablaba aquí. Esa no es la España que queremos, esa no es la cohesión y el diálogo que reclamamos desde todos los sitios", ha asegurado.

"Exigimos un respeto para los turolenses"

Muy contundente, el diputado de Teruel Existe ha denunciado que está recibiendo presiones para que no respalde a Pedro Sánchez. "Exigimos un respeto para los turolenses, nuestro futuro lo decidimos nosotros. Denuncio aquí que estamos siendo sometidos a una presión tremenda dese los medios, desde las redes sociales, e incluso con pintadas en mi pueblo, mi comarca, mi región", ha desvelado. "Si alguien es responsable de esas pintadas, que han sido denunciadas ante los cuerpos de seguridad, que pare", ha añadido con sorna.

Imagen de las pintadas en contra de Guitarte | laSexta.com

Lanzando un rotundo mensaje, Guitarte ha reiterado que Teruel Existe forma parte "de la revuelta de la España vaciada iniciada en la multitudinaria manifestación de marzo que evidenció el desequilibrio y la falta de cohesión que afectan a gran parte del territorio".

"Evidenciamos un problema global gravísimo que necesita soluciones urgentes. Consideramos prioritaria la lucha contra la despoblación y que la España rural se convierta definitivamente en una cuestión de Estado", ha apuntado también.

Guitarte pide un pacto de Estado por el reequilibrio territorial

En esta línea, Guitarte ha defendido "un pacto de Estado por el reequilibrio territorial con la creación de un ministerio que aborde este reto y que contemple un organismo estable de financiación para acabar de una vez con las desigualdades internas de las dos España, una desarrollada y otra vaciada".

"Una parte del país se ha movilizado por el hartazgo"

El diputado ha recordado que es la primera vez que un movimiento ciudadano llega al Congreso: "Teruel Existe ha sido la fuerza más votada en la provincia, por encima de los partidos tradicionales y esto significa que una parte del país se ha movilizado por el hartazgo y el abandono al que ha sido sometida por el Estado durante décadas [...] Nosotros somos un movimiento transversal con ciudadanos de derechas e izquierdas, pero somos capaces de dejar a un lado la ideología y ponernos en común para trabajar frente al olvido de nuestra provincia. Eso mismo pedimos que se haga para el conjunto de España".

Sobre Teruel, Guitarte ha denunciado que "va a cerrar la central térmica de Andorra sin un convenio de transición justo porque no hay gobierno y por ello no hay alternativas de empleo ni seguridad para la gente que se va a quedar en paro, más de 450 personas y más de 4.000 empleos indirectos".

Por último el diputado ha querido lanzar un rotundo mensaje: "Sin ningún tipo de cálculo partidista y siempre dentro del marco Constitucional, Teruel Existe va a cumplir con el compromiso hecho en campaña: facilitar la gobernabilidad demandada por la sociedad por evitar unas terceras elecciones y lo hace por responsabilidad institucional. Hace nueve meses el corazón de la España vaciada latía fuerte a escasos metros de la puerta del Congreso y hoy una parte de ese corazón está aquí y les aseguro que no vamos a permitir que deje de escucharse ese latido, que es latido de la mayor parte del país".