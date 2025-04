Intrahistoria del apagón desde Moncloa: del caos inicial al golpe en la mesa de Sánchez reclamando colaboración a las eléctricas

Apagón, blackout [lo mismo pero en inglés], cero eléctrico, fundido a negro, gigavatio, sobrefrecuencia, reposición... En cerca de de 48 horas, la España peninsular ha integrado términos como estos en su conversación después del shock de haber vivido otro episodio histórico más, en este caso un apagón eléctrico que ha puesto a prueba nuestro sistema y cambió nuestro modelo de vida durante unas horas. 48 horas, y ni siquiera eso en el momento en el que se teclean estas palabras, que parecen un mes. Porque la vida analógica es más lenta, pero en este lapso de tiempo han pasado muchas cosas, también en la esfera política. Desde la incertidumbre inicial hasta golpe en la mesa de Sánchez en la reunión con las eléctricas despues de horas sin saber las causas del incidente, hacemos un repaso de todo este episodio del apagón eléctrico.

El Consejo de Seguridad Nacional convocado desde que inició la crisis celebra este miércoles una última reunión extraordinaria al estar recuperándose la normalidad, según indican fuentes del Gobierno a laSexta, que indican que, a partir de ahora será el Centro de Alertas de Seguridad Nacional el que seguirá monitorizando la situación. También este miércoles se va a constituir un comité de situación presidido por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para hacer seguimiento, mientras que Madrid y Extremadura sigan en nivel 3 de emergencia. Todo en un escenario en el que Gobierno ha verbalizado su malestar con las elétricas por opacas. Pero hasta ahora, ¿cuál ha sido el minuto a minuto de la gestión política sobre lo qué ha pasado?

Las 5 primeras horas y las primeras explicaciones

Poco después de las 12:30 del mediodía del lunes, los ordenadores y servicios eléctricos de toda España se iban a negro y comenzaba un auténtico caos en toda la península que no estuviera enchufada a un generador o a una batería. Tras los primeros minutos de confusión nos dábamos cuenta de que no era cosa de nuestros hogares, sino de todo el país no insular. Pasadas las 13h, Red Eléctrica, organismo privado que gestiona el sistema eléctrico, reconocía el "cero" y anunciaba que empezaba un plan de restitución de la energía. Las ciudades intentaban continuar con su funcionamiento habitual, pero sin semáforos, ni metros y trenes -con miles de usuarios atrapados- el caos no tardó en llegar al centro de grandes urbes como Madrid, Barcelona, Bilbao o Zaragoza, que vivieron atascos kilómetricos en las carreteras y hordas de personas caminando por sus calles sin cobertura móvil o muy poca para llamar a nadie. Gran parte de la España que estaba en casa se echó a los supermercados, donde vimos, recordando escenas de la pandemia, estanterías vacías y largas colas para comprar alimentos no perecederos. Y papel higiénico.

Solo los aeropuertos, afectados pero sin sufrir una gran crisis, y los hospitales, que pasaron el día nutriéndose de grupos electrógenos, tuvieron unas primeras horas normales. Pero muchas personas se quedaron encerradas en ascensores, andamios, teleféricos o funiculares y los bomberos tuvieron mucho trabajo liberando personas como Tito, que estuvo cinco horas en un ascensor con la única compañía de la linterna de su móvil.

Tuvimos que esperar cinco horas para la primera comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha sido señalado desde entonces por la oposición por su tardanza en dar explicaciones. "Se ha producido una 'fuerte oscilación' en el sistema eléctrico europeo que ha desencadenado un cierre del suministro eléctrico en España, Portugal y el sur de Francia. Red Eléctrica ha declarado la crisis de electricidad", explicaba Sánchez. Nada se sabía de las causas entonces. Entre tanto, la red eléctrica se había recuperado ya en zonas del norte de España, pero millones seguían sin saber cuánto podía durar.

En una segunda comparecencia, casi a las 23h del 28 de abril, el presidente del Gobierno añadió algo más de información en otra comparecencia tras finalizar la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional: "No hay información concluyente sobre los motivos de este corte. No descartamos ninguna hipótesis", apuntaba, tras explicar que lo que había provocado el apagón fue la caída, en cinco segundos, de 15 gigavatios (GW), el 60% de la demanda nacional. A esa hora, la electricidad estaba volviendo ya a muchos puntos de España, pero quedaba por delante una noche en la que hubo gente que durmió en estaciones de tren y en improvisados centros de acogida, como el Movistar Arena de Madrid (antiguo Palacio de los Deportes). Seguíamos sin saber qué había pasado, y Sánchez pidió calma, añadiendo que la prioridad era restablecer el sevicio.

Interior asume la gestión (durante unas horas)

En un día histórico no podía dejar de haber decisiones política también inéditas: tras la segunda reunión del Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Interior declaró la emergencia de interés nacional en las comunidades autónomas que lo solicitar: Madrid, Murcia, Extremadura, Andalucía, La Rioja, Galicia, Valencia y Castilla-La Mancha. Fernando Grande-Marlaska asumía la dirección de la emergencia. A lo largo del martes, y conforme se solucionaba la incidencia, las distintas CCAA pidieron bajar el nivel de emergencia y recuperar el control de la gestión, excepto Madrid y Extremadura, la única que, a primera hora del miércoles y con el sistema ya totalmente restituido, sigue manteniendo el nivel 3. Segun su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, no lo pedirá hasta "saber qué ha pasado", convirtiendo este suceso, una vez más, en batalla política: "Dimos una imagen de país chapucero", esgrimió.

24 horas después no se saben las causas: la batalla política y los bulos

Desde el inicio de la crisis empezaron a proliferar los bulos entremezclados con la batalla política. El operador eléctrico de Portugal tuvo que desmentir que la causa del apagón fuera un fenómeno atmosférico extraño, algo que hizo posteriormente la AEMET, después de que surgieran falsas informaciones sobre "variaciones de temperatura extremas". También se ha intentado echar la culpa a una caída de la energía fotovoltaica, pero la presidenta de REE, Beatriz Corredor, ha desvinculado a la "penetración de las energías renovables" del origen de la crisis.

Por su parte, el Partido Popular, además de acusar al Gobierno por no "querer asumir el mando", ha aprovechado la crisis para reavivar el debate nuclear. El mismo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es el que inició esta cuestión al exigir a Pedro Sánchez prorrogar la vida útil de las centrales nucleares, una "energía verde de cero emisiones", frente a los planes de progresivo cierre de las mismas que tiene el Ejecutivo para los próximos años. A ello se sumó Ayuso e incluso el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

En su tercera aparición, este martes, Sánchez salió a aclarar que el apagón no tuvo que ver con la ausencia de generación nuclear.

Malestar con las eléctricas y acusaciones a REE

Entre acusciones de unos y otros, Sánchez comienza a impacientarse por la falta de información y señala a las eléctricas por su opacidad. El Gobierno ha hecho notar su malestar con las operadoras: sin información concluyente, y con REE sin dejar acceder a sus datos, Sánchez dio un simbólico golpe sobre la mesa el martes con la creación de una comisión de investigación del Consejo de Seguridad Nacional, y ha asegurado que "se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder", además de a "exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados". La comisión de investigación estará liderada por el Ministerio de Transición Ecológica.

El presidente del Gobierno ha exigido a las eléctricas que colaboren para esclarecer las causas que habían provocado el apagón. Lo hizo durante una reunión en la Moncloa con la presidenta de Red Eléctrica y representantes de Iberdrola, Endesa, EDP, Acciona Energía y Naturgy. Un encuentro que fue "cordial", o eso quiso transmitir el Ejecutivo. Iberdrola España es una de las que ha respondido y asegura que "puso todos sus recursos" a disposición para contribuir al restablecimiento del suministro.

Sin embargo, desde otros sectores acusan de falta de previsión a Red Eléctrica y a Corredor, después de saber que Redeia, la matriz de REE, Redeia ya avisó hace dos meses de que el sistema eléctrico podría sobrecargarse. Este miércoles, Corredor se ha defendido asegurando que en que el lunes "no había ninguna circunstancia distinta a las circunstancias habituales de generación renovable". "Por tanto, las renovables no son la causa", ha sentenciado, en una entrevista en la Cadena Ser que era la primera aparición pública de Corredor desde la crisis.

Sobre qué ha podido pasar, hasta ahora tenemos una explicación técnica que no llega al fondo de la causa, que Corredor asegura que está "localizada" pero que no sabremos hasta que no se analicen los "millones de datos" que registra el sistema: "Dos desconexiones masivas de generación con un segundo y medio de diferencia y otra más en los tres segundos siguientes que desequilibró el sistema, desconectó la interconexión con Francia y produjo el cero". Desconexión masiva, otro término a añadir a nuestra conversación sobre esta crisis que está por resolver mientras la población retoma su vida temiendo que se repita el apagón.