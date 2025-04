Sánchez niega que el apagón fuera por falta de potencia nuclear y pide un informe independiente a Bruselas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aclarado las acusaciones del PP tras el apagón energético en España y Portugal, desvinculándolo de las políticas anti-nucleares. Sánchez explicó que la generación nuclear no fue más resiliente que otras fuentes y que, de haber habido más producción nuclear, la reposición habría sido más lenta. Además, señaló que cinco reactores estaban parados por decisión de las empresas operadoras debido a la competitividad de las renovables. Ha anunciado la creación de una comisión de investigación y ha pedido cautela a la oposición. El PP, liderado por Feijóo, ha criticado al Gobierno pidiendo prorrogar la vida útil de las centrales nucleares, mientras que Antonio Garamendi, presidente de CEOE, ha defendido la importancia de la energía nuclear en esta crisis.

Apagón informativo, apagón nuclear... El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dedicado no poco tiempo este martes a aclarar estas cuestiones que ponen a prueba su gestión del apagón energético que ha vivido nuestro país y Portugal desde el lunes a las 12:32. Frente a la acusación del PP, que ha relacionado el incidente con las supuestas decisiones anti nucleares del Gobierno, Sánchez ha salido a aclarar que el apagón no tuvo que ver con la ausencia de generación nuclear.

El presidente del Ejecutivo ha explicado en rueda de prensa desde Moncloa, la tercera desde el apagón, que en ese momento "había generación nuclear y se desconectó al mismo nivel que el resto de tecnologías": "La generación nuclear no fue más resiliente que cualquiera de las otras fuentes de generación", ha apuntado. Es más, Sánchez ha ido más lejos y ha aclarado que, de haber habido una mayor producción nuclear en ese momento, la reposición hubiese sido más lenta": "Lejos de ser solución, eran problema, porque estaban apagadas. Ha sido necesario enviar mucha energía para mantener núcleos estables", ha rematado. En el momento de la caída, estaban en marcha dos de los siete reactores en funcionamiento en España.

Para "aquellos que están agitando este debate", ha acusado, Sánchez ha explicado que "desde hace varios días hay cinco reactores parados por decisión de las propias empresas operadoras, que afirman que no son competitivas en precio en comparación con la generación de renovables de esos días". Por todo ello, el presidente del Gobierno ha pedido cautela a la oposición: "Al igual que el Gobierno está siendo cauto y prudente, todos tenemos que hacer ese ejercicio, es la mejor manera de trasladar ese sosiego y tranquilidad a la ciudadanía".

Por otro lado, Sánchez ha indicado que ya se ha creado la comisión de análisis técnico donde estará la CNMC, y que ha solicitado un informe a la Comisión Europea.

El PP agita el debate nuclear

Sánchez ha anunciado la creación de una comisión de investigación del Consejo de Seguridad Nacional, y ha asegurado que "se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder", además de a "exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados". La Comisión de Investigación estará liderada por el Ministerio de Transición Ecológica.

El presidente del Gobierno ha respondido a esta cuestión después de que el Partido Popular esté lanzando el mensaje de que la tardanza en la reposición de la electricidad después del apagón habría sido menor con mayor disponibilidad nuclear, algo que ha desmentido el presidente con su declaración anterior. El mismo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es el que ha iniciado esta cuestión al exigir a Pedro Sánchez prorrogar la vida útil de las centrales nucleares, una "energía verde de cero emisiones", frente a los planes de progresivo cierre de las mismas que tiene el Ejecutivo para los próximos años.

"Si después de lo que ha ocurrido ayer, el Gobierno no rectifica y no prorroga la vida útil de las centrales nucleares, estamos ya en un supuesto de absoluto disparate elevado a enésimo potencia, porque además son las empresas suministradoras las que han pedido y las que han insistido en la oportunidad y en la necesidad de mantener la prórroga de las centrales nucleares", ha declarado Feijóo en una entrevista en esRadio.

Al ser preguntado si cree que es posible que le Gobierno rectifique con el cierre de las nucleares, Feijóo ha indicado que se acredita "la imperiosa necesidad de tener energía de respaldo" y ha añadido que "cualquier país sensato en la Unión Europea no se le ocurriría cerrar lo que funciona".

A esta teoría se ha sumado Isabel Díaz Ayuso, quien ha dicho que "no puede ser que España se ponga a la cabeza del apagón nuclear" y ha acusado al Gobierno de "dogmatismo e ideología" por culpa del que "esto nos va a pasar eternamente".

Garamendi: "No podemos prescindir de ninguna tecnología"

Otro que ha comprado el discurso de la defensa de lo nuclear ha sido el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, quien ha asegurado que, con esta crisis, "el debate nuclear se ha acabado", pues queda claro según su visión que "es fundamental": "Si ayer no llega a estar esto no se levanta en semanas". "No podemos prescindir de ninguna tecnología", ha rematado, en declaraciones a los medios este martes.