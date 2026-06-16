El PP insiste en pedir la dimisión de la directora de la Guardia Civil: "No puede seguir al frente. Es indigna de su cargo"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, presenta al presidente de Aragón, Jorge Azcón, en un desayuno informativo de Fórum Europa Hotel Four Seasons este martes en Madrid.

El contexto Este martes por la tarde la directora general de la Guardia Civil comparecerá en el Senado -citada por el PP- para dar explicaciones por el caso Leire.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha reiterado su solicitud de dimisión para la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, al considerar que "no puede seguir ni un día más en el puesto que ocupa". Tellado argumenta que González ha permitido la persecución de agentes de la UCO y la acusa de ser "indigna de su cargo". Además, el PP exige la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su responsabilidad en el nombramiento de González. La directora comparecerá en el Senado para explicar su relación con Leire Díez, exmilitante socialista implicada en presuntas tramas para obstruir investigaciones. Según la UCO, González conocía estas actividades desde mayo de 2025.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha insistido una vez más en pedir la dimisión de la directora de la Guardia Civil. "Mercedes González no puede seguir ni un día más en el puesto que ocupa", ha indicado este martes Tellado en un desayuno informativo de Fórum Europa Hotel Four Seasons en Madrid. "No puede seguir al frente de la Guardia Civil quien, desde su cargo, lo que ha hecho es permitir que se persiga a los agentes de la UCO. Es indigna de su cargo", ha añadido.

Tellado ha hecho alusión así a las reuniones de González con Leire Díez, la exmilitante socialista que presuntamente lideró una trama para torpedear investigaciones que afectarían al Gobierno, el PSOE y el entorno de Pedro Sánchez.

El secretario general del PP también ha pedido de nuevo la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por haberla "nombrado" y mantenerla ahora, a pesar de las informaciones publicadas e indicios recabados por la propia Guardia Civil.

Precisamente, este martes por la tarde, la directora general de la Guardia Civil comparecerá en el Senado a las 16:00 horas -citada por el PP- para dar explicaciones por el caso Leire.

Según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), González se reunió tres veces con la exmilitante socialista investigada Leire Díez entre septiembre de 2024 y abril de 2025. Es más, otra de las conclusiones a las que llega la UCO en su último informe remitido al juez Pedraz, que analiza la información requerida al PSOE en el registro llevado a cabo el pasado 27 de mayo en la sede de Ferraz, es que Mercedes González conocía la existencia de las cloacas del PSOE desde mayo de 2025.

Según el informe, la directora general supo de las actividades de Leire Díez "al menos desde el 8 de mayo de 2025", algo que se evidencia del contenido del correo electrónico remitido por el jefe de la Policía Judicial, Alberto López Malo, al jefe de la UCO, Vicente Yuste, mediante el que le informa de la reunión que había mantenido con el DAO. En ese correo, López Malo asegura que el DAO "había puesto en conocimiento de la directora general este asunto".

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