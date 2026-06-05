El PP pide la dimisión de Marlaska y de la directora de la Guardia Civil: "Mienten a todo el mundo y todo el tiempo"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, tras la reunión de la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados

¿Qué ha dicho? La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, cree que todo lo que se está conociendo del sumario del caso Leire Díez "es verdad".

Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, tras la admisión de reuniones entre González y Leire Díez, negadas previamente por Marlaska. Muñoz acusa a ambos de mentir y afirma que deberían dimitir. Además, el PP solicita la dimisión del presidente Pedro Sánchez por el caso Leire, calificándolo de "incompetente" o "delincuente". Alma Ezcurra, vicesecretaria del PP, y Borja Sémper, portavoz nacional, sostienen que Sánchez lidera una "delincuencia de Estado" que manipula instituciones.

Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, pide la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, después de que la benemérita reconociese tres reuniones de González con Leire Díez, algo que Marlaska ha negado en reiteradas ocasiones.

"Mienten. Mienten a todo el mundo y todo el tiempo porque saben que lo que estamos conociendo es verdad. La directora de la Guardia Civil y Marlaska están tardando en dimitir", ha escrito Muñoz en su cuenta de X tras escuchar las palabras de Marlaska en la mañana de este viernes, cuando ha descartado cesar a González de su puesto.

"Ella en ningún momento me dijo que hubiera mantenido ninguna reunión con Leire relativa a los hechos de la trama o donde se hubiera hablado de la misma", ha comentado el ministro, que ha añadido que conoce a González "razonablemente bien": "Conozco su trabajo, estoy convencido, como ya dije ayer, de su honorabilidad, honestidad y defensa de la Guardia Civil".

El Partido Popular también pidió la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el contenido del sumario del conocido como caso Leire, ya sea por "incompetente" –en caso de desconocer "la existencia de su propia mafia"– o por "delincuente". "No existe ningún capo que desconozca la existencia de su propia mafia", argumentó la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra.

"Si pretenden que nos creamos que Pedro Sánchez no sabía lo que hacía su Fiscalía, su Guardia Civil, su partido al completo, incluso su gerente, pues entonces Pedro Sánchez lo que tiene que hacer es dimitir inmediatamente por incompetente", señaló. "Y si lo sabía, que es lo más probable y es lo que dice el sentido común, lo que tiene que hacer es dimitir porque es un delincuente. Yo creo que los hechos caen por su propio peso. No existe ningún capo que desconozca la existencia de su propia mafia", apostilló.

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, cree que ha quedado "acreditado" que Sánchez era "el one" de "una delincuencia de Estado organizada para subvertir" las investigaciones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al Ejecutivo, "manosear la Fiscalía", y "acosar a jueces y a periodistas".

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