Leire Díez y la directora de la Guardia Civil se escribieron el día en el que se abrió una investigación interna en la UCO

¿Por qué es importante El 11 de mayo de 2025, el DAO trasladó al jefe de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad que "tenía la intención de aperturar una información reservada" a raíz de una noticia sobre Ábalos y Koldo García, preguntándole "si tenía algún tipo de inconveniente en realizar la instrucción de dicha información reservada".

El 11 de mayo de 2025, el director adjunto operativo (DAO) Manuel Llamas se reunió con el jefe de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad (JAES) de la Guardia Civil para encargar una investigación sobre una supuesta filtración de la UCO tras la publicación de mensajes entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez en 'El Mundo'. Ese mismo día, se intercambiaron mensajes entre Leire Díez y Mercedes González, que fueron borrados automáticamente. El informe revela que González conocía las actividades de Leire Díez desde el 8 de mayo. Además, se menciona que Ábalos fue el origen de la filtración de los mensajes.

Domingo 11 de mayo de 2025. El director adjunto operativo (DAO) Manuel Llamas se reúne con el jefe de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad (JAES) de la Guardia Civil en la cafetería de la Dirección General de la Guardia Civil. La reunión tiene lugar entre las 11:30 y las 12:00 horas y el motivo era encargarle una información reservada para investigar una supuesta filtración de la UCO, después de publicarse una noticia en el diario 'El Mundo' con mensajes entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez.

En esa reunión se informa de la apertura de la investigación interna, que se incoa al día siguiente. Esa misma mañana, Leire Díez y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, intercambian mensajes que aparecen borrados en el informe de la UCO, al que ha tenido acceso laSexta. Y es que González activó el borrado automático de mensajes ese domingo. En el informe sí que se aprecia que los mensajes se envían a las 9:16 horas, dos horas antes de la reunión entre el DAO y el jefe de la JAES.

Según el informe, el DAO quería comunicarle que "tenía la intención de aperturar una información reservada a consecuencia de una noticia que fue publicada en medios de comunicación relativa a la investigación donde se encausa a José Luis Ábalos y Koldo García" y, por otro lado, cuestionarle al respecto de "si tenía algún tipo de inconveniente en realizar la instrucción de dicha información reservada".

Ese mismo día, a las 12:42 horas, llega el "primer momento conocido en el que Leire adquiere el conocimiento certero de que el origen de la información publicada", es decir, los mensajes de WhatsApp entre José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno, había sido filtrado por el propio Ábalos. Quien se lo hace llegar es el propio abogado defensor de Ábalos, Aníbal Álvarez, a Leire a través de una serie de mensajes en los que dice: "Acabo de hablar con el cliente y me dice que no ha sido la UCO".

El informe habla de la "excepcionalidad" de abrir tres investigaciones de este tipo, una en diciembre del año 2024 y otra en el mes de octubre de 2025, a lo que hay que sumar la investigación por estas filtraciones de la UCO.

González supo de las cloacas desde el 8 de mayo de 2025

En ese mismo informe, los investigadores concluyen que González conocía la existencia de las cloacas del PSOE desde mayo de 2025. Según el informe, la directora general supo de las actividades de Leire Díez "al menos desde el 8 de mayo de 2025", algo que se evidencia del contenido del correo electrónico remitido por el jefe de la Policía Judicial, Alberto López Malo, al jefe de la UCO, Vicente Yuste, mediante el que le informa de la reunión que había mantenido con el DAO. En ese correo, López Malo asegura que el DAO "había puesto en conocimiento de la directora general este asunto".

Dentro del informe, la UCO recoge esos dos mensajes que Leire Díez y Mercedes González se intercambiaron el mismo día en el que se abrió la investigación de la Unidad Central Operativa. Esos mensajes resultan, según la UCO, "compatibles con que se haya eliminado una conversación previa e iniciado una nueva", indica el informe.

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