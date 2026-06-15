Un informe de la UCO apunta que la directora de la Guardia Civil fue "conocedora de la actividad" de Leire desde mayo de 2025

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, durante el acto central de celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil, a 5 de octubre de 2025, en Cuenca

Los detalles Según la Unidad Central Operativa, la directora general de la Guardia Civil "tenía conocimiento" de las maniobras de Leire Díez para torpedear los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.

Mercedes González, directora de la Guardia Civil, estaba al tanto de las actividades conocidas como las "cloacas del PSOE" desde mayo de 2025, según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) enviado al juez Pedraz. El informe revela que González conocía las acciones de Leire Díez desde el 8 de mayo de 2025, tras ser informada por el DAO. La UCO había elaborado una nota de despacho el 29 de abril de 2025, que detallaba los intentos de Díez de desacreditar a la UCO. El 5 de mayo, una segunda nota reiteraba esta información, destacando el control que Díez presumía tener sobre la Guardia Civil y la Fiscalía.

Mercedes González, directora de la Guardia Civil, conocía la existencia de las cloacas del PSOEdesde mayo de 2025. Es una de las conclusiones a las que llega la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita en su último informe remitido al juez Pedraz, que analiza la información requerida al PSOE en el registro llevado a cabo el pasado 27 de mayo en la sede de Ferraz.

Según el informe, la directora general supo de las actividades de Leire Díez "al menos desde el 8 de mayo de 2025", algo que se evidencia del contenido del correo electrónico remitido por el jefe de la Policía Judicial, Alberto López Malo, al jefe de la UCO, Vicente Yuste, mediante el que le informa de la reunión que había mantenido con el DAO. En ese correo, López Malo asegura que el DAO "había puesto en conocimiento de la directora general este asunto".

La UCO detalla que el 29 de abril de 2025 se elaboró una nota de despacho por parte de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, a través de la cual se informaba sobre las acciones que, presuntamente, venía llevando a cabo Leire Díez con la finalidad de menoscabar la imagen de la UCO. La nota "se elevó a través de la cadena de mando", según los investigadores.

Ese escrito, según los agentes, describía que Díez habría pedido "atacar procesalmente la instrucción que está llevando a cabo la UCO", haciéndolo también "contra los investigadores", "personalizando acusaciones injuriosas sobre los mismos" y solicitando "cualquier tipo de material comprometedor" del que se pudiera disponer. Según la UCO, grupo de personas analizado "haría ver que detrás de esta 'estrategia' se encontraría Santos Cerdán", "teniendo conocimiento de ello igualmente la directora general de la Guardia Civil".

El 5 de mayo se hace una segunda nota de despacho "de similar contenido a la anterior" y se confecciona "por la propia Unidad Central Operativa", concretamente por el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción (DIECAN). A través de la misma, se informa sobre la actividad de descrédito que, presuntamente, Leire Díez venía desarrollando contra la UCO. La misma señala: "Respecto a la participación de Leire Díez Castro, que presume de tener un control absoluto sobre la cúpula de la Dirección General de la Guardia Civil, concretamente sobre su directora general, así como de ciertas figuras de la Fiscalía".

El 9 de mayo, 'El Confidencial' publicó una noticia bajo el titular "Un juez abre diligencias contra Koldo por 'vejaciones' a su mujer tras analizar la denuncia de la UCO". En esa misma fecha, la noticia fue remitida por la abogada Leticia de la Hoz a Leire, añadiendo el comentario de: "Lo fuerte es que la UCO sea quien denuncia, filtre, sea juez y parte... todo a la vez... y las partes no importan, ya investigan, filtran, juzgan y condenan ellos solos, no necesitan ni a las partes".

De la Hoz llegó a decirle a Leire Díez: "Pásaselo a Mercedes a ver qué opina", a lo que Leire respondió: "Se lo acabo de pasar. Acabo de jugarme una comida con Mercedes a que las filtraciones vienen de la UCO".

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