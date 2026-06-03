La directora de la Guardia Civil activó el borrado de los chats de Leire y se reunió tres veces con ella: habría ordenado "una investigación interna para filtraciones"

Entre líneas Fuentes del Gobierno sostienen que los encuentros entre Mercedes González y Leire fueron "de carácter personal" y que la fontanera le trasladó su teoría sobre la conspiración contra el Gobierno, a la que ella no habría dado verosimilitud.

El sumario de la trama Leire Díez revela el presunto papel de Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, quien habría tenido reuniones con Díez, conocida como la fontanera del PSOE, según la UCO. Aunque González niega estos encuentros, los investigadores afirman que se reunieron al menos tres veces entre septiembre de 2024 y abril de 2025. En una de estas reuniones, Díez habría solicitado una investigación interna contra la UCO. Tanto González como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han desmentido estas acusaciones. Sin embargo, fuentes del Gobierno confirman que hubo encuentros, aunque de carácter personal, sin implicaciones oficiales.

Una de las grandes novedades del sumario de la trama Leire Díez, al que ha tenido acceso laSexta, es el papel de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Ella siempre ha negado haberse reunido con la fontanera del PSOE, pero según la UCO, lo habría hecho al menos en tres ocasiones.

Los investigadores exponen que, aunque la directora de la benemérita activó el borrado del chat con Díez, se hallaron mensajes en el móvil de Leire en los que hablaban de sus reuniones. Según esta información, fueron al menos tres entre septiembre de 2024 y abril de 2025.

En uno de estos encuentros, la fontanera habría pedido una investigación interna contra la UCO por las filtraciones, que se habría activado en mayo de 2025.

Marlaska y la Guardia Civil defienden a González

González no ha sido la única en negar las citas con Leire. Hace unos días, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también desmintió las acusaciones. "La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, la que has indicado, Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo. Es una auténtica persona vinculada con el respeto a la legalidad", sostuvo el ministro.

En la misma línea se han pronunciado este miércoles fuentes del Instituto Armado. En declaraciones a laSexta, han insistido en que Mercedes González nunca se ha reunido en la Dirección General de la Guardia Civil con Leire Díez.

Han defendido que jamás ha sacado una información reservada a instancias de la fontanera y han trasladado que cuando en un audio de Leire salió la frase de "matar al Balas", en referencia al teniente coronel Antonio Balas, la directora se reunió con mandos de la UCO para trasladarle su apoyo.

Asimismo, han insistido en que "no son amigas del alma", como se dijo hace tiempo. Sobre la relación entre ambas han apuntado que nunca ha habido nada en el plano de lo personal, aunque sí han mantenido algún contacto "puntual" cuando González era delegada del Gobierno y Leire trabajaba en Correos.

Encuentros "personales"

Sin embargo, fuentes del Gobierno han trasladado a laSexta una versión algo distinta. Han confirmado que Leire Díez contactó con Mercedes González cuando ésta ya era directora de la Guardia Civil y que tuvieron encuentros, aunque han subrayado que fueron "de carácter personal".

Supuestamente, Leire Díez le trasladó a la directora de la Guardia Civil su teoría sobre la conspiración contra el Gobierno. No obstante, han asegurado que González no dio verosimilitud a ese relato y que jamás ha dado ningún tipo de instrucción a petición de Leire.

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