El PP cita a la directora de la Guardia Civil el 16 de junio en el Senado tras posponer su comparecencia por motivos de agenda

Los detalles Mercedes González acudirá a la Cámara Alta una vez finalice el operativo por la visita del papa León XIV. En la fecha en la que había sido citada por el PP (11 de junio), González ya tenía agendada la reunión del Consejo de la Guardia Civil, que ella preside.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, comparecerá en el Senado el 16 de junio tras posponer su cita inicial, prevista para el 11 de junio, debido a su participación en el Consejo de la Guardia Civil y la coordinación de seguridad por la visita del papa en Canarias. El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, criticó al PP por no considerar la coincidencia de fechas con la visita papal, subrayando que el gobierno debe priorizar el interés general sobre el partidista. La nueva fecha de comparecencia se decidirá próximamente en la Comisión de Interior.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, comparecerá en el Senado el próximo martes 16 de junio a las 16:00 horas después de posponer González su comparecencia, a la que fue citada por el PP para dar explicaciones por el caso Leire, que estaba prevista para este jueves 11.

El 11 de junio, González ya tenía agendada la reunión del Consejo de la Guardia Civil, que ella preside y a la que asisten los representantes de las asociaciones profesionales del cuerpo. Fuentes del instituto armado han precisado que la directora tiene que estar también en la cédula de seguimiento de la visita del papa en la demarcación de la Guardia Civil, especialmente en Canarias.

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha indicado en una rueda de prensa que el grupo del PP al citarla para este jueves tendría que haberse dado cuenta de que esta semana coincidía con la visita del papa, que requiere de una coordinación especial desde la Guardia Civil en materia de seguridad.

Por legítima que sea la función de control del PP al Ejecutivo, ha añadido Espadas, "el Gobierno tiene que gobernar", por lo que la fecha para una comparecencia parlamentaria tiene que ser acordada. El portavoz socialista en el Senado ha dicho que Mercedes González comparecerá, pero "unos días después", ya que "el interés general está por encima del interés partidista" del PP.

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La cita para este jueves fue decidida el viernes pasado en una reunión de mesa y portavoces de la Comisión de Interior, en la que tiene mayoría el PP, una vez que la semana pasada trascendiera el informe de la UCO según el cual González se reunió tres veces con la exmilitante socialista investigada Leire Díez entre septiembre de 2024 y abril de 2025.

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