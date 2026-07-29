Ayuso defiende que el ático de Chamberí es para hacer "reuniones" y denuncia una "campaña de desprestigio" contra ella

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno

¿Qué ha dicho? "No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí. Es la campaña de desprestigio. No me estoy comprando nada, no se me está comprando nada. Se compran y se venden inmuebles. Esta administración no puede despatrimonializarse", ha justificado la presidenta regional.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido a las críticas sobre la compra de un ático en Chamberí, afirmando que se utilizará para reuniones institucionales de forma provisional durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos. Ayuso ha calificado la noticia como parte de una "campaña de desprestigio" impulsada por el Gobierno y medios afines, asegurando que no es su residencia personal. La presidenta ha lamentado tener que abordar este tema en medio de una emergencia por incendios en la región y ha defendido la adquisición como necesaria para continuar con las funciones institucionales mientras se remodela el edificio oficial.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha atribuido la noticia sobre la compra por parte de la comunidad de un ático que, ha explicado, se utilizará para "reuniones institucionales de forma provisional", a otra de las "campañas de desprestigio que promueve el Gobierno y su prensa afín".

Según ha publicado El País, la Administración regional ha adquirido un ático de 485 metros cuadrados en Chamberí, uno de los distritos más caros de la capital, para que lo use la presidenta madrileña como oficina temporal durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos, cuyos trabajos comenzarán en agosto.

"No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí. Es la campaña de desprestigio. No me estoy comprando nada, no se me está comprando nada. Se compran y se venden inmuebles. Esta administración no puede despatrimonializarse", ha subrayado. En una comparecencia tras la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno con motivo de los incendios en la sierra oeste de la región, Díaz Ayuso se ha preguntado "por qué no esperan una semana a que se apague el fuego".

La presidenta ha lamentado tener que hablar sobre este asunto cuanto debe gestionar una emergencia como esta y ha opinado que se ha obrado de "mala fe" por el día y por la forma en la que se ha contado.

Díaz Ayuso ha indicado que "el periódico se adelanta a un futuro que no ha llegado" y ha explicado que se va a acometer una reforma integral del edificio de la Real Casa de Correos, cuya segunda planta va a ser remodelada en su integridad.

"Lamento tener que estar defendiéndome de campañas de desprestigio", porque "se ha obrado de muy mala fe por cómo y cuándo se ha contado", aseguró la líder del Ejecutivo madrileño. Ayuso justificó dicha adquisición diciendo que "la segunda planta (de la Real Casa de Correos) va a ser remodelada integralmente", por lo que se tiene que ir de este edificio "temporalmente".

La presidenta regional incidió en la necesidad de "buscar un lugar donde recibir visitas institucionales" a la que "podrá ir la prensa" y añadió que "no sé si me quedaré yo o irá algún consejero y yo me voy a su Consejería". La líder del Ejecutivo madrileño defendió que "no voy a tener residencia oficial como tantos ministros y presidentes de comunidades autónomas" y señaló que esta adquisición se hace a través de Planifica Madrid.

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