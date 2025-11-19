El novio de Ayuso compra el ático de lujo valorado en más de un millón de euros en el que viven

Los detalles El inmueble está ubicado en la séptima planta de un edificio de en Chamber, una de las zonas más caras de Madrid, y por él ya pagaban un alquiler de 5.000 euros al mes.

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha comprado un ático en Chamberí, valorado en más de un millón de euros, tras ejecutar una opción de compra. El inmueble, por el que pagaban 5.000 euros mensuales, fue adquirido con una hipoteca de 600.000 euros. González Amador, quien ya posee otro piso en la sexta planta, está procesado por presunto fraude fiscal de 350.951 euros y es investigado por corrupción en negocios. La Fiscalía solicita tres años y nueve meses de prisión, mientras que PSOE y Más Madrid piden cinco años. La vivienda adquirida está vinculada al presunto fraude.

Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ejecutado la opción de compra que tenía sobre el ático en Chamberí, una de las zonas más caras de Madrid, anexo al piso en el que ambos residen, según ha podido saber laSexta.

El inmueble, valorado en más de un millón de euros, está ubicado en la séptima planta y por él que pagaban un alquiler de 5.000 euros al mes. El empresario lo ha adquirido ahora a su casero con la ayuda de una hipoteca de 600.000 euros, según ha adelantado 'El País'.

El empresario es propietario también de otro piso en la planta sexta, adquirido en julio de 2022. En total, la pareja disfrutará de 360 metros cuadrados entre ambos pisos.

González Amador está procesado junto a otros cuatro empresarios por defraudar a Hacienda, presuntamente, 350.951 euros entre 2020 y 2021, y utilizar para ello un supuesto entramado de facturas falsas. A su vez, continúa siendo investigado en una pieza separada por presunta corrupción en los negocios y administración desleal por sus negocios con Quirón Prevención.

La Fiscalía le pide tres años y nueve meses de cárcel. La acusación popular, ejercida por PSOE y Más Madrid, pide para él cinco años de prisión.

El asunto está relacionado con la causa, pues la vivienda situada bajo el ático, fue adquirida por Amador tras el presunto fraude fiscal por el que se le investiga en la causa principal. Además, el ático figura a nombre de una sociedad que pertenece al abogado que representó al novio de la presidenta madrileña durante la inspección fiscal que ha llevado a la Fiscalía a denunciarle.

