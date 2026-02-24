Ahora

Ofensiva del grupo popular

El PP incluye a José Bono y Borja Cabezón en su nueva lista para la comisión Koldo en el Senado

Los detalles El nuevo listado de próximos comparecientes se completa con otros ocho nombres entre los que se encuentran el del expresidente de Enusa o de directivos de Globalia.

José Bono, en una imagen de archivo. José Bono, en una imagen de archivo. EP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El Partido Popular (PP) ha anunciado este martes que el exministro José Bono y el dirigente socialista Borja Cabezón estarán incluidos en el nuevo listado de próximos comparecientes de la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, cuando se apruebe la decimosexta ampliación de su plan de trabajo.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha indicado en una nota para la prensa que Bono será llamado a declarar tras ser publicado que creó cuatro sociedades de asesoramiento en la República Dominicana, donde "se asoció con el hombre de confianza" en ese país de otro exministro socialista, José Luis Ábalos, ha añadido. Respecto a Borja Cabezón, secretario adjunto de Organización del PSOE, García ha señalado que es "amiguísimo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que tiene "sospechas de corrupción".

El nuevo listado de próximos comparecientes se completa con otros ocho nombres: José Vicente Berlanga, expresidente de Enusa; Rafael Pineda, exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía; Ramiro Campos y Miguel Ángel Sánchez, directivos de Globalia; Eduardo Pérez y Carmelo Aznárez, empresarios relacionados con Forestalia; Marc Pons, miembro de la ejecutiva del PSOE, y Carlos López de las Heras, directivo de Tubos Reunidos.

El PP ha recordado que otras personas cuya comparecencia ya fue aprobada en anteriores listados aún tienen pendiente su declaración ante los senadores, por lo que podrían figurar también entre las próximas citaciones. Hasta el momento, esta comisión ha celebrado cien comparecencias y está previsto que este miércoles, en la 101, declare el presidente de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y la próxima semana, en la 102, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Además, en esta lista presentada por García también se incluyen comparecientes que ya han pasado por esta comisión de la Cámara Alta. Entre ellos, está el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; la expareja de Koldo, Patricia Úriz; su hermano, Joseba García; el empresario navarro vinculado a Santos Cerdán, Antxón Alonso; la conocida como fontanera del PSOE; Leire Díez. Asimismo, se incluye en esta lista de repetidores a Javier Hidalgo, Pedro Fernández, Vicente Fernández, Leticia Lauffer y Mariano Moreno.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Primera estocada de Abascal a Feijóo y su decálogo para negociar con Vox: "Me molesta, es como si tratasen con salvajes"
  2. La defensa de la víctima del exDAO eleva a cuatro las mujeres que le han revelado situaciones de acoso o agresión sexual por parte de su cúpula
  3. La jueza de la DANA da el primer paso para imputar a Carlos Mazón
  4. El Gobierno aprueba la desclasificación de documentos del 23F: se colgarán en la web de Moncloa a mediodía del miércoles
  5. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Rusia admite que continuará la guerra e insiste en que no ha logrado todos sus objetivos en Ucrania
  6. La Guardia Civil acusa a Adif de llevarse material de Adamuz sin permiso y el administrador ferroviario asegura que está "a disposición policial"