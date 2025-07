Antxon Alonso se acoge a su derecho a no declarar en el Senado entre exigencias de "rigurosidad" y "menos cachondeo"

Antxon Alonso, administrador de Servinabar, se acogió a su derecho a no declarar en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, argumentando que el objeto de la comisión es similar al de la causa en el Tribunal Supremo. A pesar de su negativa, aclaró que la obra del túnel de Belate no era una concesión, como afirmó Ángel Pelayo Gordillo de Vox. Durante la sesión, Alonso pidió respeto a los senadores y negó haber adjudicado Viviendas de Protección Oficial sin concurso. En el tribunal, se sumó al 'lo niego todo', afirmando que una escritura encontrada en su domicilio nunca fue elevada a pública y justificó donaciones a Fiadelso por compromiso social y beneficios fiscales.

El administrador de Servinabar, Antxon Alonso, se ha acogigo a su derecho a no declarar este martes en la comisión de investigación que se celebra en el Senado por el caso Koldo. El empresario vasco acudía a la Cámara Alta por su presunta implicación en la trama que supuestamente dirigía su amigo y exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien se encuentra en prisión provisional.

Si bien ha acudido al Senado, pues su asistencia era obligada, Alonso ha argumentado su negativa a no declarar en que "la presente comisión tiene objeto (...) igual o similar al de la causa" que se instruye en el Tribunal Supremo". En ese sentido, ha recordado que otros citados esgrimieron la misma razón. Entonces, ha solicitado al presidente de la comisión que suspendiera la sesión, sin éxito.

De hecho, en el momento en el que el senador de ERC Joan Josep Queralt ha terminado con sus preguntas, el empresario ha reiterado que no iba a declarar, por lo que consideraba que podría carecer de sentido seguir. Tampoco en este momento el presidente ha reconsiderado su rechazo a cancelar la cita.

Pese a la insistencia de Alonso de no declarar, sí ha aclarado que la obra del túnel de Belate no se correspondía con una concesión, tal y como había señalado Ángel Pelayo Gordillo de Vox. El senador había razonado que la participación de Servinabar en la Unión Temporal de Empresas (UTE) con Acciona era "instrumental" para que la adjudicación fuera para la empresa de infraestructuras.

Si bien ya en el turno del socialista Ramón Morales la tensión en la sala crecía, pues el presidente le ha reiterado en distintas ocasiones que le retiraría el turno de palabra si no cambiaba la dirección de su discurso, se ha mantenido cuando ha llegado el turno del senador del Partido Popular (PP) Salvador de Foronda.

Tensión con el senador del PP

El rifirrafe con el empresario ha llegado cuando le ha cuestionado sobre su relación con el ya exsocialista, instándole a que no se riese, algo que Alonso ha negado estar haciendo. Entonces, el 'popular' ha continuado con los interrogantes, en este caso por el pago del piso de Cerdán, a lo que el empresario ha aclarado que no había dicho "ni sí ni no".

A continuación, no ha dudado en dirigirse al presidente para que exigiera a los senadores que fueran "respetuosos" y que hubiera "menos cachondeo": "He dicho ya cuál es mi postura. Yo aquí veo risitas. Pido un poco de respeto", ha reiterado el empresario. Minutos después ha vuelto a aclarar una de las afirmaciones que vertía de Foronda en la que aseguraba que se la habían adjudicado Viviendas de Protección Oficial (VPO) "sin concurso público". "Ahí si le voy a corregir. Que sin concurso público, no", ha subrayado el administrador de Servinabar.

Este no ha sido el único momento que Alonso ha intervenido durante el turno del senador del PP. Lo ha vuelto a hacer cuando de Foronda le ha preguntado con cierta sorna si tenía "ganadería de toros", en referencia a ese término que los investigadores creen podría tener un significado oculto que tendría que ver con una presunta financiación ilegal del PSOE. Y en el mismo tono le ha respondido el empresario: "Creo que no ¿Usted? Me gustaría tener, pero no tengo".

La distensión volvía a desaparecer cuando se le ha preguntado dónde estaba el dinero de Servinabar que habría cobrado de la UTE en Navarra. Alonso le ha instado a que tratase de "ser riguroso", ante lo que el 'popular' ha insistido llevando al empresario a reiterar que no tenía "nada que decir". Donde sí habló fue hace unos semanas ante el juez Leopoldo Puente.

Alonso se sumó al 'lo niego todo'

Allí se sumó al 'lo niego todo' del resto de implicados en el caso Koldo. En concreto, aseguró que esa escritura en la que vendía a Cerdán casi la mitad de Servinabar y que los investigadores encontraron durante un registro en su domilio, nunca había sido elevada a pública, así como que la guardaba porque le gustaba guardar papeles.

Argumento al que el magistrado del Tribunal no dio credibilidad, como tampoco lo hizo a la razón que ofreció el empresario respecto a la donaciones a Fiadelso, la fundación vinculada al exministro José Luis Ábalos y su familia. En ese sentido, el navarro sostuvo que la realizó "por compromiso social" y porque "desgrava fiscalmente", llegando a compararla con otras que efectuaba a otras ONG como Save The Children.