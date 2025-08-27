El PP cita a Leire Díez el 8 de septiembre en la comisión del 'caso Koldo' del Senado para iniciar el nuevo curso político

El contexto La exmilitante socialista está imputada por la presunta comisión de delitos de cohecho y tráfico de influencias al urdir una operación para desprestigiar a la UCO, jueces y rivales políticos. La Fiscalía también ha pedido investigarla por el supuesto "intento de soborno" a los fiscales Anticorrupción José Grinda e Ignacio Stampa.

El PP ha anunciado este miércoles que la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' retomará sus trabajos el próximo 8 de septiembre con la comparecencia de Leire Díez, exmilitante socialista imputada por la presunta comisión de delitos de cohecho y tráfico de influencias al urdir una operación para desprestigiar a la UCO, jueces y rivales políticos. La Fiscalía también ha pedido investigarla por el supuesto "intento de soborno" a los fiscales Anticorrupción José Grinda e Ignacio Stampa.

Así lo ha anunciado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, quien ha justificado este paso en que Díez es "una pieza esencial de la corrupción del sanchismo" y la ha situado como "la lugarteniente" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del exsecretario de Organización del PSOE encarcelado, Santos Cerdán, para hacer "contravigilancia" a la Justicia.

Díez comparecerá a las 11.00 horas y será la primera en desfilar por la comisión en este nuevo curso político. El PP tiene, "de momento", a 141 comparecientes aún por convocar en la comisión de investigación. "Estas cifras son la mejor prueba de que no hablamos de un instrumento vacío, sino de una comisión viva, exigente y minuciosa, que no se deja frenar ni por la complejidad de la trama y sus tentáculos, ni mucho menos amedrentar por la resistencia política del PSOE", ha argumentado García.

Por otro lado, la dirigente popular ha tachado de "cortina de humo" el Plan de Lucha contra la Corrupción aprobado ayer martes por el Consejo de Ministros por Gobierno, y ha replicado que "el único plan contra la corrupción es que Sánchez salga de la Moncloa".