Las víctimas de la DANA reciben al agitador ultra Rubén Gisbert en Les Corts al grito de "fuera" y "sinvergüenza"

El contexto Este difusor de mentiras, autor del bulo del parking de Bonaire, ha sido citado en la comisión de investigación de la DANA por PP y Vox el mismo día que declaraban las víctimas.

El Partido Popular y Vox han generado controversia al citar al agitador Rubén Gisbert para comparecer en la comisión de investigación de la DANA en Les Corts, coincidiendo con los familiares de las víctimas. Gisbert, conocido por difundir noticias falsas sobre la DANA, ha sido criticado por las víctimas, quienes lo han calificado de "sinvergüenza" y "caradura". Entre sus bulos, afirmó falsamente que había "cientos de muertos" en un parking y que una residencia de ancianos abandonó a sus residentes tras las inundaciones. Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, ha denunciado que Gisbert solo busca notoriedad y esparcir falsedades.

PP y Vox han citado en la comisión de investigación de la DANA en Les Corts al agitador ultra Rubén Gisbert para que comparezca el mismo día que lo hacen los familiares de las víctimas., poniéndolas al mismo nivel que ellas.

Que un agitador de bulos que difundió noticias falsas sobre la DANA comparta espacio con las víctimas. Es lo que Partido Popular y Vox han querido que pase este martes al citar a la persona que se rebozó en el barro tras el temporal antes de hacer una conexión en directo para que pareciese que había estado ayudando a los vecinos afectados por las inundaciones.

Una situación que ha indignado a las víctimas, que no han dudado en mostrar su rechazo a que él esté allí. "Fuera", le han gritado al verle aparecer, tachándole de ser un "sinvergüenza" y un "caradura". Además, también han aprovechado para cargar contra Carlos Mazón pidiendo que vaya a "prisión".

Rubén Gisbert también fue el origen del bulo que aseguraba que había "cientos de muertos" en el parking del centro comercial Bonaire basándose en unos supuestos tickets que, en realidad, no existían.

También originó una noticia falsa que decía que una residencia de mayores tenía "a sus ancianos abandonados" tras las inundaciones, algo que fue desmentido por un trabajador del centro en laSexta.

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA 29-0, ha criticado que hayan propiciado esta situación en la que han tenido que verse con este agitador ultra. En una entrevista en Al Rojo Vivo, ha señalado que Gisbert lo único que busca es "notoriedad" y "esparcir bulos".

"Como no tiene ningún dolor, estará esparciendo bulos y cómodo", ha destacado, indicando que, si hubiese podido, seguro que el agitador ultra hubiese acudido a Les Corts "manchado de barro" como ya hizo durante la tragedia.

