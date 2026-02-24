La Fiscalía avala la semilibertad de Txeroki pero exige que pida perdón a las víctimas en Francia

Las causas La Fiscalía certifica "su compromiso serio" de apoyar a las víctimas del terrorismo en sus procesos de sanación.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional estima "procedente" la flexibilización del régimen penitenciario del exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, Txeroki, que desde hace unas semanas puede salir de prisión de lunes a viernes con la obligación de regresar a dormir en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

En su escrito de alegaciones al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, en el que se muestra a favor de la decisión del Gobierno vasco, la Fiscalía destaca la participación de Txeroki en talleres de justicia restaurativa, que incluyen contacto directo con víctimas, y certifica "su compromiso serio" de apoyar a las víctimas del terrorismo en sus procesos de sanación.

No obstante, la Fiscalía "exige la necesidad del perdón a las víctimas causadas en Francia, como consecuencia de la acumulación de las condenas francesas", según una nota de prensa difundida este martes.

Garikoitz Aspiazu Rubina (Bilbao, 1973), considerado jefe de ETA hasta su detención en 2008, fue condenado en 2011 a 377 años de prisión por la Audiencia Nacional, mientras que en Francia acumulaba penas que suman más de 30 años.

Entre los múltiples atentados que se le atribuyen figura el que perpetró ETA contra dos guardias civiles españoles en la localidad gala de Capbreton el 1 de diciembre de 2007, cuando Txeroki dirigía el aparato militar de ETA.

Reeducación y reinserción

Pero además de exigir el perdón a las víctimas de las causas judiciales que ha tenido en Francia, en su escrito de alegaciones la Fiscalía también pide al juez que solicite información complementaria para aclarar "en qué medida el trabajo en semilibertad en este caso concreto tiene un contenido tratamental (y no solo productivo) y cómo ese contenido se integra en el Programa Individualizado de Tratamiento".

El Gobierno vasco concedió a principios de mes la flexibilización del régimen penitenciario de Txeroki tras la propuesta de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Martutene de San Sebastián, donde cumple condena.

El informe de la Fiscalía, que no es vinculante, recuerda que Txeroki cumplirá las condenas impuestas en octubre de 2024 y subraya que, según la Constitución, las penas de cárcel están "orientadas hacia la reeducación y reinserción social".

Muestras de arrepentimiento

En el caso de las condenas por terrorismo, la norma exige que el condenado reconozca el daño causado, muestre "signos inequívocos de arrepentimiento", se desvincule de la organización terrorista, repare material o simbólicamente a las víctimas y les pida perdón "como manifestación esencial del abandono de la actividad delictiva".

Con estas premisas, el fiscal hace constar que Txeroki ha participado en los talleres de Justicia restaurativa auspiciados por el Gobierno vasco. En concreto, desde el 15 de octubre del 2024 ha participado en todas las sesiones de preparación y en los círculos restaurativos que han incluido contacto directo con víctimas y familiares de asesinados por la banda terrorista ETA.

Subraya asimismo su "compromiso serio, riguroso e irrevocable de apoyar a las víctimas de terrorismo en sus procesos de sanación y reparación emocional, potenciando la explicación frente a la justificación".

Condena de cientos de años

Txeroki fue detenido el 17 de noviembre de 2008 en Francia y está condenado a cientos de años de prisión por distintos atentados. En 2024 fue trasladado desde la prisión francesa de Lannemezan al penal de Martutene, en San Sebastián.

Entre las condenas que acumula en España figura una de 77 años por el intento de asesinato de la exteniente de alcalde de Portugalete (Bizkaia) Esther Cabezudo, en febrero de 2002, o el de 18 años de prisión por intentar matar con un paquete bomba en enero de 2002 a la delegada de Antena 3 en el País Vasco María Luisa Guerrero.

Aunque se le relacionó con el asesinato del juez José María Lidón, en noviembre de 2001 en Getxo (Bizkaia), fue absuelto por falta de pruebas. También se le vincula con el atentado de la T4 en Madrid en diciembre de 2006, en el que murieron dos personas, motivo por el que las fuerzas de seguridad lo consideraron uno de los responsables de la ruptura del proceso de conversaciones que mantuvo con ETA el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

