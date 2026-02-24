La Audiencia de Badajoz da 24 horas al hermano de Sánchez para notificar su domicilio tras no encontrarlo para entregarle la citación

Los detalles Los magistrados han reprendido a David Sánchez por haber facilitado como domicilio particular la dirección del despacho profesional de su abogado, lo que imposibilita la notificación de la apertura de juicio oral.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha reprendido a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por usar la dirección de su abogado como su domicilio particular. Los magistrados le han dado un plazo para proporcionar su verdadera dirección, ya que debe recibir una citación personalmente. Sánchez está acusado, junto a otros, de tráfico de influencias y prevaricación, relacionados con la creación de su plaza en la Diputación de Badajoz. Las acusaciones populares piden tres años de cárcel, alegando que se manipuló el proceso para que obtuviera el puesto de coordinador de los conservatorios de música.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha reprendido a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por facilitar como domicilio particular la dirección del despacho profesional de su abogado. Los magistrados de la Sección número 1 han advertido este mismo martes al músico de que tiene una audiencia para aportar su domicilio, puesto que, al tener que comunicarle una citación para que comparezca en calidad de investigado, debe hacerse "personalmente".

Los magistrados responden de esta forma al escrito presentado por el abogado de David Sánchez en el que designó como domicilio de su cliente la dirección de su propio despacho. "Presentado el anterior escrito por la representación procesal de David Sánchez y visto su contenido, y comprobado que el domicilio aportado es el del despacho de su letrado requiérase al mismo, para que en el plazo de una audiencia aporte el domicilio de su defendido", apunta la diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso laSexta.

La Audiencia, encargada de juzgarle junto con otra decena de personas por la creación de su plaza en la Diputación de Badajoz, le da la opción de comparecer en la Secretaría de dicho órgano judicial, donde sería citado personalmente. Del mismo modo, reclama los domicilios particulares del exasesor de Moncloa Luis María Carrero y del exdiputado Francisco Martos Ortiz para poder notificarles la apertura de juicio oral.

David Sánchez y una decena más de personas se sentarán en el banquillo de los acusados a partir de próximo 28 de mayo acusados de los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

El hermano del presidente del Gobierno afronta una petición de tres años de cárcel por parte de las acusaciones populares, que sostienen que se maniobró desde la Diputación que dirigía Miguel Ángel Gallardo para crearle la plaza pública de coordinador de los conservatorios de música de la provincia de Badajoz.

