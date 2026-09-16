Fernando Carrera, sobre las propuestas de Núñez Feijóo sobre vivienda: "Me parece escandaloso y patético"

El presidente de PSC Barcelona considera que no tiene sentido que el líder del Partido Popular haga esas propuestas cuando su partido "se dedica a fomentar la especulación".

El debate sobre la vivienda ha llegado al Congreso de los Diputados. Alberto Núñez Feijóo "ha hecho una serie de promesas que le han llamado mucho la atención a Pedro Sánchez", destaca Iñaki López, "porque son promesas que el Partido Popular paraliza en las comunidades en las que tienen competencia de vivienda".

Así, el líder popular ha señalado que él se sentará con los ayuntamientos y las comunidades autónomas para pactar construir más vivienda pública. Además, también indica que bajará los impuestos que gravan la vivienda o eliminar el impuesto de donaciones cuando los padres ayudan a sus hijos para comprar una vivienda. Sánchez, por su parte, le ha dicho a Feijóo en el Congreso que no tenga en cuenta estas medidas en aquellas comunidades que gobierna su partido.

"¿Cómo se soluciona esto?", plantea el presentador a Fernando Carrera, presidente de PSC Barcelona. "¿Cómo se soluciona el qué? ¿La incapacidad de Feijóo para hacer promesas decentes?", responde. Carrera considera escandalosas este tipo de propuestas "y este cinismo hablando de vivienda por parte del líder del PP".

Carrera expone que ese partido "se dedica a fomentar la especulación" y que, además, no tienen problemas en que haya gente viviendo en infraviviendas. "Me parece escandaloso y patético", afirma, sobre las declaraciones de Feijóo.

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