De comparar a Sánchez con Hitler a llamar "bruja" a una diputada del PSOE: el historial penoso del diputado de Vox expulsado del Congreso

El contexto La Presidencia del Congreso de los Diputados expulsó este martes del Pleno al diputado de Vox José María Sánchez, que se subió al estrado para encararse con tono desafiante con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que en ese momento estaba ejerciendo la Presidencia.

El diputado de Vox, José María Sánchez, protagonizó un incidente en el Congreso al enfrentarse al vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y a una letrada. Tras ser advertido por Gómez de Celis, Sánchez persistió en su actitud desafiante, lo que llevó a su expulsión. Sánchez alegó que su reacción fue provocada por insultos de Esquerra, acusaciones que el partido negó. Este comportamiento no es nuevo en Sánchez, quien ya había sido expulsado en 2021 por llamar "bruja" a una diputada del PSOE. Además, ha realizado comparaciones polémicas, como equiparar al presidente Pedro Sánchez con Hitler.

Momentos antes de la expulsión del diputado de Vox José María Sánchez, quien se subió este martes al estrado del Congreso para encararse con tono desafiante con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, el diputado subió e increpó a una letrada.

"Deje usted tranquila a la letrada que nada tiene que ver con esto", le indicó Gómez de Celis, que en ese momento estaba ejerciendo la Presidencia de la Cámara. El diputado de Vox se bajó de la tribuna, pero aun así, siguió y tomó por su cuenta la palabra. "Señor presidente", indicó José María Sánchez, ante lo que Gómez Celis le indicó "no tiene la palabra, siéntese". La sesión continuó y empezó a intervenir el PP, pero los gritos cada vez se hicieron más evidentes.

Así es como el diputado de Vox subió de nuevo. "Tú no lo puedes consentir. ¡No, tú no lo puedes consentir de ninguna manera!", le increpó al presidente de la mesa mientras algunos diputados grababan y aseguraban "va a haber que llamar a la policía". Entonces, Gómez de Celis le pidió que se marchara, pero él se resistió. "Te lo he dicho varias veces, y aun así sigues", le espetaba el diputado al presidente de la Cámara. Hasta que finalmente, Sánchez bajó y quedó expulsado del Congreso.

El motivo de este bochornoso momento, asegura el diputado, fueron los insultos de Esquerra. "Ha empezado a decir que éramos asesinos y criminales", dijo a su salida. Algo que en Esquerra niegan. Según la diputada de Más Madrid, Alda Recas, fue justo al contrario: Vox insultó. "Esquerra Republica, yo estoy justo al lado, aguantó 10 minutos llamándoles asesinos y corruptos", aseguró.

Aunque eso que denunciaba la diputada ayer es lo que él, recalcan algunos diputados, hace. La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha señalado que "casi en cada pleno increpa desde el escaño, grita y humilla".

En 2021, desde su escaño, llamó "bruja" a una diputada del PSOE. Fue llamado al orden y expulsado. Lo de subir a la tribuna a increpar, además, no es nuevo. En 2021 también subió a la tribuna a increpar a la presidencia. Finalmente, cedió.

Se trata del mismo diputado que comparó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Hitler. "Podemos decir que es como el Führer", dijo en 2022 en el Congreso. También comparó al ministro Félix Bolaños con el nazismo. Lo sorprendente es que no solo es diputado. José Manuel Sánchez también es juez.