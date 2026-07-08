Ignacio Escolar responde a Feijoo: "Si le preocupan las bajas, que se preocupe por la lista de espera en las autonomías donde gobierna el PP"

Ignacio Escolar agradece en Más Vale Tarde la sinceridad de Feijóo al mezclar las bajas laborales con el absentismo y tratarlas de "cáncer": "Está bien que cuente lo que piensa y lo que pretende hacer antes de las elecciones".

Continúa la polémica por las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo en las que comparaba las bajas laborales con el absentismo y las trataba de "cáncer".

"Es una metedura de pata incomprensible por parte del Partido Popular", opina Pilar Gómez, que afirma rotunda que "no se puede hablar de cáncer y de bajas laborales" y que son asuntos que "hay que explicarlos bien porque si no se entienden mal".

Ignacio Escolar agradece la "sinceridad" del líder del PP: "Está bien que cuente lo que piensa y lo que pretende hacer antes de las elecciones".

Además, le manda un mensaje: "Si le preocupan las bajas laborales, que se preocupe por la lista de espera en la sanidad de las autonomías donde gobierna el PP. Tiene mucho para arreglar".

"No sé de qué habla este señor", comenta por su parte Edu Galán, que explica que estuvo trabajando en Recursos Humanos desde 2007 a 2010 y lo que se encontró fue "trabajadores que iban a trabajar en condiciones médicas horribles, con miedo a perder su trabajo".

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