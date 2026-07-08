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Desmontando los bulos

Los datos desmontan a Feijóo: casi el 80% de las personas que no van a trabajar tienen una baja médica

El contexto Fejóo ha propuesto que, cuando un trabajador esté de baja, lo note en su sueldo. Además, ha deja claro que, si llega al poder, impondrá su reforma laboral con o sin acuerdo con los sindicatos.

Los datos desmontan a Feijóo: casi el 80% de las personas que no van a trabajar tienen una baja médica
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Una baja laboral es cuando uno está enfermo y, con la recomendación de su médico, se queda en casa. Absentismo laboral es cuando alguien falta a trabajar de forma justificada o no. Pero el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo ha mezclado todo y ha dejado caer que quien falte al trabajo, sin poner excepciones, cobre menos. Pero, ¿qué dicen los datos? Casi el 80% de las personas que no van a trabajar, tienen una baja médica, una baja que les ha dado su médico.

"Hay que tomar una decisión con el absentismo. Esto es un cáncer que no podemos pagar", llegó a asegurar Feijóo este martes durante una reunión con el Círculo de Empresarios Vascos en Bilbao. Pero aunque el líder 'popular' lo da a entender, el absentismo no es faltar al trabajo injustificadamente. Es un concepto amplio que incluye bajas médicas y otras ausencias, como permisos por maternidad o fallecimiento. También faltas injustificadas, aunque estas son mínimas.

"A ver, cualquier persona que madruga entiende clarísimamente la diferencia entre una baja por enfermedad y un fraude. Lo hemos dicho muy claro: protegeremos al trabajador y penalizaremos al jeta. Un millón de personas no pueden faltar al trabajo cada día", aseguró el líder del PP.

Lo que incluye el absentismo Lo que incluye el absentismolaSexta / mta500091

El líder del PP, ante los empresarios, lo mezcla todo. Solo hay que irse a los últimos datos. En 2025, cada día, 1.500.000 personas no fueron a trabajar. Pero es que casi un 80%, 1.239.000, lo hicieron justificadamente porque tenían una baja médica.

¿Y qué desliza Feijóo? Que quien no trabaje, sin excepciones, cobre menos. Siendo los principales afectados, ese 80% que está enfermo, de baja. "Debemos con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo. Esto es un cáncer que no podemos pagar porque esto cuesta más de 30 mil millones de euros", aseguró Feijóo.

"Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar. Si además la administración pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones, pues entonces pasa lo que ocurre, pero este absentismo no se sostiene", intentó argumentar.

Pero aquí también se hace el lío Feijóo. Por un lado, porque habla en la misma frase de "baja" y de "trabajar sin justificación". Ambas incompatibles. Y, segundo, porque no todo el mundo sigue teniendo el mismo sueldo cuando falta a trabajar. Solo lo mantienen quienes sus empresas, por convenio, lo establecen. En otros muchos casos, las personas de baja acaban cobrando menos. Por tanto, sus teorías sobre el absentismo, no se sostienen.

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