Feijóo no está solo en su ofensiva contra las bajas: la derecha europea también apuesta por endurecer los requisitos

El contexto El líder del PP aseguró este martes que el "absentismo" laboral es "un cáncer" que España no puede permitirse y anunció que, si es presidente del Gobierno, reducirá aún más el sueldo de los trabajadores que estén de baja.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó las bajas laborales como un "cáncer", criticando el "absentismo" y equiparando a quienes están de baja médica con aquellos que no trabajan por voluntad propia. Esta postura es compartida por varias derechas europeas. En Alemania, el canciller Friedrich Merz planea eliminar la concesión de bajas por teléfono, mientras que en Polonia se endurecerán los controles médicos. En contraste, países como Francia, Reino Unido y Suecia flexibilizan las bajas, permitiendo días sin justificante médico y promoviendo reincorporaciones graduales y teletrabajo.

Definir las bajas laborales como un "cáncer". Es lo que hizo este martes el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que criticó el "absentismo" en un foro empresarial, equiparando a los trabajadores que están de baja por prescripción médica con aquellos que no acuden a su puesto de trabajo por voluntad propia.

Esta ofensiva contra los permisos médicos es algo compartido por las derechas de toda Europa, pues ya son varios los líderes conservadores que han propuesto medidas similares a la aportada por Feijóo y recortar aún más el salario de aquellos empleados que estén de baja.

Especialmente obsesionado con este tema está el canciller alemán, Friedrich Merz. El líder de la CDU asegura que las bajas están perjudicando enormemente al país teutón y que su economía no puede permitirse ese lujo. En Alemania, los trabajadores faltan al trabajo de media 19 días y medio al año por enfermedad, una cifra menor a la de España, y los trabajadores que lo hacen cobran el 100% de su salario durante las primeras seis semanas. Sin embargo, Merz ya ha anunciado que tomará medidas. La principal es la eliminación de la concesión de la baja por teléfono. Para obtenerla, será necesario ir presencialmente al médico.

Polonia también quiere endurecer las condiciones de las bajas médicas. Allí, los empleados cobran el 80% de su sueldo mientras están enfermos, aunque llega hasta el 100% si la baja es derivada de un motivo laboral. Ahora, el Gobierno ha anunciado que va a endurecer los controles, introduciendo reconocimientos médicos obligatorios tras los 14 primeros días de baja.

Pero también hay países que apuestan por recorrer el camino contrario y flexibilizar las bajas. Por ejemplo, en Francia no es necesario aportar un justificante médico durante los dos primeros días de baja.

Algo similar sucede en el Reino Unido, donde ese periodo se extiende hasta cinco días, o en Suecia, que hay hasta ocho días de baja sin certificado médico. Estos tres países optan por otras vías para luchar contra el absentismo, como las bajas parciales, las reincorporaciones graduales o el fomento del teletrabajo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.