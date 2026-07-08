El Ibex 35 cae casi un 3% y las bolsas europeas se tiñen de rojo tras los ataques de EEUU en Irán

El dato El barril de Brent, el de referencia en cuanto al petróleo en Europa, repuntaba al cierre de los parqués un 8,28% hasta situarse en los 80,32 dólares.

El Ibex 35 ha caído un 2,73% este miércoles, cerrando en 19.104,3 puntos, influenciado por las amenazas comerciales de Donald Trump contra España y el aumento de tensiones en Oriente Próximo. Trump criticó a España por su falta de compromiso con la OTAN y anunció el fin del comercio bilateral. Además, reanudó hostilidades con Irán, calificando a sus líderes de "escoria" tras ataques estadounidenses. Como respuesta, Irán atacó bases estadounidenses en el Golfo. El FMI advirtió que la crisis en Oriente Próximo es un riesgo para la economía. Las bolsas europeas también cerraron en rojo, aunque menos afectadas que el Ibex.

El Ibex 35 ha caído un 2,73% este miércoles y ha cerrado al borde de los 19.100 puntos este miércoles después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volviera a cargar contra España al asegurar que detendrá "completamente" el comercio bilateral por negarse a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto (PIB).

En concreto, el principal índice bursátil español ha cerrado en los 19.104,3 puntos, tras registrar su peor sesión desde el pasado 3 de marzo de 2026, cuando se desplomó un 4,55% con el inicio de la guerra en Irán. El selectivo se ha visto lastrado tanto por las nuevas amenazas comerciales de Trump como por el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo, que han impulsado de nuevo el precio del petróleo hasta los 80 dólares por barril.

Trump ha expresado su enfado con varios aliados alegando que tienen poco compromiso con la OTAN, aunque ha señalado especialmente a España porque "son hostiles", "no están de acuerdo con nada" y dicen "abiertamente" que no van a aumentar su inversión en defensa más allá del 2%.

En paralelo, el inquilino de la Casa Blanca ha dado por acabado el alto el fuego y el memorando de entendimiento con Irán, a cuyos dirigentes ha calificado de "escoria" y "gente enferma" tras los bombardeos estadounidenses contra el país de Oriente Próximo.

"En lo que a mí respecta, se acabó. No quiero volver a tratar con ellos. Son escoria. ¿Saben lo que es escoria? Son gente enferma. Están dirigidos por gente enferma. Y son personas viciosas, violentas. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían", ha afirmado.

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) lanzó este martes por la noche "fuertes" ataques contra Irán en respuesta a las "agresiones" iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz. En paralelo, el Departamento del Tesoro del país norteamericano ha retirado la autorización para las ventas de petróleo de Irán.

En respuesta, la República Islámica ha atacado bases estadounidenses en los países del Golfo. Así, diversos estados de la región, incluidos los integrados en el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG), han condenado este miércoles los ataques acometidos en las últimas horas por Irán contra Bahréin y Kuwait, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas en territorio bahreiní o kuwaití.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha alertado de que una renovada escalada de la crisis en Oriente Próximo representa "el principal riesgo a la baja" para las previsiones económicas del organismo.

En este contexto, el barril de Brent repuntaba al cierre de los parqués europeos un 8,28% hasta situarse en los 80,32 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- subía hasta los 75,86 'billetes verdes' (+7,72%).

De su lado, el contrato TTF de gas natural, negociado en los Países Bajos y de referencia en Europa, se elevaba hasta los 48,97 euros por megavatio hora, tras subir un 5,14% respecto al martes.

Las bolsas europeas, en números rojos

Con todo, los valores del Ibex 35 que más han perdido en la sesión bursátil de este miércoles han sido Amadeus (-5,44%), Banco Santander (-5,06%), Acerinox (-4,99%), IAG (-4,58%) y Arcelormittal (-4,45%). Por el contrario, solo tres compañías del selectivo español han cerrado en positivo. Se trata de Enagas (+0,24%), Naturgy (+1,24%) y Repsol (+5,13%) que escalaban al calor del aumento de los precios del petróleo.

El resto de las principales Bolsas del 'Viejo Continente' también han cerrado en rojo, aunque con menor intensidad que el Ibex 35. Así, el FTSE MIB italiano ha corregido un 1,22%; el FTSE 100 británico, un 1,66%; el CAC 40 francés, un 2,18%; y el DAX 30 alemán, un 2,23%.

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