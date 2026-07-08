Gonzalo Bernardos señala que Feijóo "ha vuelto a meter la pata por enésima vez" con sus afirmaciones sobre las bajas

El economista señala que las bajas laborales son un problema, por un lado, "de un sistema sanitario que no da la talla" y, también, que se va, cada vez menos, enfermo al trabajo.

Alberto Núñez Feijóo ha hecho unas polémicas declaraciones en las que ha definido el absentismo laboral como un "cáncer que no podemos parar". Además, ha propuesto que los trabajadores que estén de baja cobren menos. A este respecto, Gonzalo Bernardos ha sido tajante indicando que las bajas laborales son un problema "pero no única y exclusivamente de los trabajadores como pretende insinuar Feijóo".

"Ha vuelto a meter la pata por enésima vez", añade, haciendo referencia al líder del Partido Popular. El economista indica que es un problema "primero de un sistema sanitario que no da la talla, porque no hay suficiente inversión y porque no tenemos los suficientes facultativos".

El economista señala que, actualmente, "no se aguanta, afortunadamente, lo que se aguantaba hace 30 y 40 años". Bernardos expone que se iba enfermo al trabajo, pero, ahora, "cada vez menos". El economista señala que también hay muchos problemas de salud mental.

"Los jóvenes entre 16 y 24 años, y entre 25 y 34 tienen más bajas que los que tienen entre 55 y 64 años gracias a los problemas de salud mental", expone. El economista afirma que se debe hacer "mucho más" para resolver esta cuestión.

"Y ojo, sí que hay trabajadores que, realmente, son una lacra para la empresa, pero también muchísimos jefes inaguantables y que los trabajadores no les queda más remedio que pedir la baja", concluye.

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