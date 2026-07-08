Así influyen los recortes en sanidad en el aumento de bajas laborales: los relatos que desmontan a Feijóo

El dato Las comunidades autónomas gobernadas por el PP registran un mayor número de bajas médicas como consecuencia de los recortes y el aumento de las listas de espera.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, calificó el "absentismo laboral" como un "cáncer" a eliminar, proponiendo reducir aún más el sueldo de los trabajadores en baja y cuestionando la veracidad de los permisos médicos. Sin embargo, tras las bajas se esconde una realidad difícil para muchos trabajadores, como Yanina, quien fue dada de alta sin estar lista y despedida, pendiente de una operación de rodilla. El aumento de bajas laborales se relaciona con el deterioro de la sanidad pública, donde listas de espera y problemas de salud mental, exacerbados por la pandemia, son factores clave. Las comunidades autónomas con recortes en sanidad, especialmente bajo gobiernos del PP, son las más afectadas.

Un "cáncer" a eliminar. Así calificó este martes el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al "absentismo laboral". El líder de la oposición propuso en un foro empresarial que el sueldo de los trabajadores que se encuentren de baja se reduzca aún más, y cuestionó la veracidad de los permisos otorgados por los médicos, lo que en el fondo es poner en duda su profesionalidad.

Pero tras las bajas hay una realidad que, en la mayoría de los casos, no es nada agradable para los trabajadores. Lo hemos comprobado con Yanina, una empleada del hogar que, tras varios meses de baja, acaba de recibir el alta sin estar preparada para volver a trabajar y también acaba de ser despedida. "Hace una semana, la Seguridad Social me dio el alta, dicen que estoy apta", relata.

Sin embargo, sigue pendiente de una operación que le permita recuperar la movilidad de su rodilla: "Casi dos años quejándome de la rodilla, con dolores fuertes. Desde el día 20 de noviembre estoy en la lista de espera esperando la operación de la prótesis".

Feijóo no lo dijo ayer, pero tras el incremento exponencial de las bajas a lo largo de los últimos años está el deterioro de la sanidad pública. "Las listas de espera aumentan y los procesos de atención se alargan", explica José Manuel Aranda, miembro de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

Porque los datos demuestran que el número de trabajadores de baja se ha triplicado en los últimos 14 años, pero este aumento no se debe a los fraudes. "En la mayoría de las bajas, la primera causa son los trastornos musculoesqueléticos, y tienen que ver con el envejecimiento de la población", relata Aranda.

El otro gran problema es la salud mental, algo que empezó a incrementarse exponencialmente a raíz de la pandemia: "Si una persona vive en condiciones precarias y no llega a final de mes, evidentemente los servicios sociales no le cubren".

Pero el impacto de las bajas no es igual en todas las CCAA. De hecho, los datos demuestran que aquellas en las que se efectúan recortes en sanidad acaban siendo las más golpeadas por este fenómeno. "Si analizas el incremento de las bajas laborales por comunidades autónomas, las del PP son las que más las incrementan". Unos datos que también demuestran que los fraudes en las bajas suponen una cantidad anecdótica.

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