El duro equilibrio entre luchar contra el cáncer y los efectos secundarios de los tratamientos: "No se trata de vivir más ni a cualquier precio, sino de vivir mejor"

Los detalles "Cuando el cáncer está muy avanzado o es crónico, más del 66% de los pacientes prefiere poner por delante algo tan importante como es su calidad de vida". Es lo que defiende la ALMIA, fundada por dos mujeres que conviven con la enfermedad.

El cáncer no solo implica sobrevivir, sino también mejorar la calidad de vida. Muchos pacientes, como Elisa, quien tuvo cáncer de mama en 2014 y metástasis desde 2019, enfrentan secuelas de los tratamientos, como insomnio, migrañas y rigidez muscular. Elisa destaca que el cáncer cambia las prioridades, y más del 66% de los pacientes prioriza su calidad de vida. Pilar, diagnosticada hace 32 años y con metástasis desde hace 11, enfatiza la importancia del bienestar físico y emocional. Juntas, crearon ALMIA, una asociación para mejorar la vida de los pacientes, defendiendo que vivir mejor es más importante que simplemente vivir más.

Con el cáncer, no se trata solo de sobrevivir. También hay que vivir mejor. Y es que hay muchos casos entre pacientes de cáncer que sufren problemas como insomnio, migrañas, cansancio o dolores óseos y musculares tras recibir los tratamientos. Entre ellos, la mayoría busca alternativas para mejorar su calidad de vida.

Es el caso de Elisa, que tuvo cáncer de mama en 2014 y ahora convive, desde 2019, con la metástasis. Ya puede trabajar y disfrutar de su familia, pero sufre desde hace años los efectos de los tratamientos.

"En nuestro día a día están el insomnio, las migrañas, la rigidez muscular, la osteoporosis...", relata Elisa. Porque ella le ganó a la enfermedad años de vida, aunque le ha dejado secuelas que sufre a diario.

"Tenemos cansancio crónico", ha explicado y, por ello, reconoce que todo ha cambiado. "Si hay muchas cosas, no puedo elegir hacer dos cosas en el día, tengo que elegir hacer una".

El cáncer cambia muchas cosas, pero sobre todo las prioridades. Al principio, lo más importante es superar la enfermedad. Pero cuando esta está muy avanzada o es crónica, más del 66% de los pacientes prefiere poner por delante algo tan importante como es su calidad de vida.

Una decisión que también conocen pacientes como Pilar. Hace 32 años recibió el primer diagnóstico. Después, llegó un segundo y hace 11 años, la metástasis. "El bienestar es fundamental, sobre todo cuando afecta a nuestro estado físico, nuestras emociones y nuestro estado o relación con la sociedad o la familia", ha contado.

Juntas, Elisa y Pilar, crearon ALMIA. Es una asociación dedicada a que los pacientes vivan mejor. Porque, como defienden estas mujeres que viven con cáncer: "No se trata de vivir más ni a cualquier precio, se trata de vivir mejor".

Detrás de cada diagnóstico hay una persona y escucharla también forma parte del tratamiento.

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