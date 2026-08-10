Trump tira de racismo e intolerancia para atacar a El-Sayed comparando a su esposa con Melania: "Son dos visiones distintas de EEUU"

La otra cara El candidato demócrata de Michigan al Senado responde al presidente de EEUU y confirma que son "dos visiones diferentes": una de dos personas que se aman, y otra de dos que se llevan mal.

Donald Trump ha criticado nuevamente a Abdul El-Sayed, candidato demócrata al Senado por Michigan, atacando su matrimonio en redes sociales. Trump compartió una foto suya con Melania junto a otra de El-Sayed con su esposa, Sarah Jukaku, insinuando "dos Estados Unidos muy diferentes". Sin embargo, el intento de desprestigio resultó poco efectivo, dado que la relación de Trump con Melania no es precisamente idílica. En respuesta, El-Sayed, en una entrevista con CNN, calificó de inestable el matrimonio de Trump. Defendió su relación, destacando que él y Sarah se aman sinceramente, a diferencia de la imagen que proyecta Trump.

Donald Trump vuelve a la carga contra Abdul El-Sayed, el candidato demócrata de Michigan al Senado. Después de decir que el demócrata está "lleno de basura", el presidente de EEUU se ha lanzado contra su matrimonio.

En redes sociales, ha publicado una fotografía de él con Melania y otra de El-Sayed con su esposa, Sarah Jukaku, acompañadas del mensaje "dos Estados Unidos muy diferentes".

Pero nada hábil ha estado Trump con este intento de desprestigio, ya que para ello ha recurrido a la imagen de su matrimonio, que de idílico tiene poco.

En su fotografía, Melania y él aparecen de gala durante el baile inaugural de su segundo mandato. Por el contrario, El-Sayed y su mujer, que lleva velo islámico, posan cariñosos y de forma informal.

El-Sayed le respone

El-Sayed, que se ha posicionado a sí mismo como la opción "que se enfrente a Trump", no ha tardado en devolvérsela en una entrevista en 'CNN' tildando de inestable el matrimonio Trump.

"Sarah y yo nos llevamos bien. No sé qué pasa con la primera dama y el presidente, pero por lo que he oído, su relación es un tanto complicada", ha afirmado.

En su réplica, con cierto desparpajo y mucha ironía, le ha dado la razón al republicano. "Tiene razón, tienes dos visiones diferentes de Estados Unidos: una en la que tus amos son dos personas que no se caen bien, pero que se unen con el interés de ganar miles de millones de dólares a tu costa; o dos personas que se aman de verdad", ha defendido.

Abdul y su mujer, que es médico como él, se conocieron en la Universidad de Michigan y ya se comprometieron durante su primer año de universidad. Llevan casados desde 2006, un año después que Trump y Melania.

Ella ha sido su gran apoyo en esta carrera al Senado, donde la controvertida forma de ser de este hijo de migrantes egipcios y musulmán, de momento, está ganando con ingenio la batalla del desprestigio.

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